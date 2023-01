Jake Paul anuncia contrato de MMA – CMIO Esportes

O YouTuber que virou boxeador Jake Paul dará seus primeiros passos no mundo do MMA depois que foi anunciado que ele assinou um contrato de várias lutas com a Professional Fighters League (PFL).

Paul detém um recorde de boxe profissional de 6-0, mas já havia sugerido uma mudança para o MMA. Seu acordo com o PFL foi anunciado na quinta-feira, quando Paul se juntou a uma nova divisão ‘Super Fight’, que verá os concorrentes bancarem pelo menos 50% da receita do pay-per-view, de acordo com os organizadores.

Paul sempre mirou na maior promoção do MMA, o UFC, acusando-o de pagar mal e maltratar os lutadores. O influenciador assumiu o cargo de ‘chefe da defesa do lutador’ no PFL e ele e sua sócia, Nakisa Bidarian, adquiriram uma participação acionária na organização, segundo o New York Times.

Paul ainda não tem adversário confirmado para sua estreia no MMA, mas pretende lutar tanto no ringue quanto no cage este ano. Em outro lugar, o presidente do PFL, Donn Davis, alertou que talvez não seja até 2024 que Paul faça sua estreia no MMA.

O PFL divulgou a novidade em seu site, chamando o negócio de “o mais perturbador” na história do MMA. Paulo disse que ele era “levando isso a sério” enquanto ele falava sobre o movimento.

“Sim, eu ainda quero me tornar um campeão mundial de boxe, mas como vocês sabem, eu fui um lutador primeiro. E quando todos esses influenciadores começaram a lutar boxe e chamar as pessoas, você se lembra que eu disse que queria fazer MMA. Já atrapalhei o boxe e agora é hora de atrapalhar o MMA”, disse. acrescentou Paulo.

Paul disse que já havia convocado o ícone do UFC Nate Diaz para um acordo de duas lutas, sendo a primeira no ringue e a segunda no MMA.

“Nate Diaz, estou pronto para lutar com você em seu próprio esporte. Vamos fazer acontecer,” disse a ex-estrela da Disney. Diaz, 37, é atualmente um agente livre após o término de seu contrato com o UFC.

Paul, 25 anos, já lutou com várias ex-estrelas do MMA no ringue de boxe. Ele superou o ex-ícone do UFC Anderson Silva em sua última luta em outubro, e conquistou duas vitórias sobre o ex-campeão dos meio-médios do UFC Tyron Woodley – a segunda das quais veio por nocaute brutal. Antes disso, Paul nocauteou o ex-candidato ao UFC Ben Askren.