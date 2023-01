Austrália rejeita pedidos ucranianos de proibição do tênis russo – CMIO Esportes

Jogadores russos poderão competir no Grand Slam em Melbourne neste mês

O Aberto da Austrália reforçou sua posição de que os jogadores russos estarão livres para competir no torneio deste ano sob status neutro, após pedidos de autoridades ucranianas para que sejam totalmente banidos.

O embaixador da Ucrânia na Austrália, Vasyl Myroshnychenko, exigiu nesta semana que os dirigentes do Tennis Australia (TA) adotem a mesma posição que o torneio de tênis britânico Wimbledon e impeçam os jogadores russos de competir.

Em resposta, TA rejeitou essas ligações, repetindo que nomes como o ex-número um do mundo Daniil Medvedev e seus compatriotas poderão se alinhar no Aberto da Austrália no final de janeiro.

“Jogadores da Rússia e da Bielorrússia só podem competir em eventos internacionais de tênis como indivíduos – e sem bandeiras ou reconhecimento de país – o que será o caso do Aberto da Austrália de 2023,” leia uma declaração da TA compartilhada pela mídia australiana.

A organização acrescentou que, no entanto, "continua a fornecer apoio à Ucrânia e sua comunidade e jogadores", inclusive na forma de um evento de caridade antes do Aberto da Austrália.













Vários russos e bielorrussos já foram incluídos na lista de inscritos para o Aberto da Austrália. O chefe do torneio, Craig Tiley, confirmou em outubro que seria bem-vindo ao evento em Melbourne Park em 2023.

Duas vezes finalista do Aberto da Austrália, Medvedev já está no país e atualmente compete no Adelaide International, onde enfrentará a compatriota Karen Khachanov nas quartas de final na sexta-feira.

“Eu posso apenas seguir as regras como jogador, sempre foi o mesmo,” Medvedev disse à mídia quando questionado sobre os apelos ucranianos para que os jogadores russos fossem banidos.

“Quando fomos banidos de Wimbledon, eu não podia jogar, então não joguei. Sou tenista, então todos os torneios que posso jogar em todo o mundo, fico feliz em jogar. Estou feliz por aparecer para jogar para os torcedores. Essa é a única coisa que posso fazer”, acrescentou o jogador de 26 anos.

Os jogadores russos e bielorrussos foram liberados para competir como neutros nas turnês ATP e WTA, mas não estão autorizados a jogar em eventos de equipe – uma posição que os excluiu da inauguração da United Cup, que acontecerá na Austrália neste mês.

Entre os quatro Grand Slams do calendário do tênis, Wimbledon foi um caso atípico no ano passado, depois de impor sua proibição geral a jogadores russos e bielorrussos após pressão do governo do Reino Unido.

Houve relatos de que as autoridades britânicas do tênis estão reconsiderando essa posição para 2023. Eles teriam ficado surpresos com a reação que enfrentaram, que incluiu Wimbledon sendo despojado de seus pontos no ranking pela ATP e WTA, e organizações de tênis do Reino Unido recebendo pesadas multas.