Jogadores de futebol da Estônia pedem desculpas por foto com o técnico da seleção russa – CMIO Esportes

Os jogadores foram fotografados com Valery Karpin em uma reunião para comemorar o Ano Novo

Um grupo de jogadores de futebol da Estônia se desculpou depois que uma foto apareceu nas redes sociais jantando com o técnico da seleção russa, Valery Karpin.

A imagem foi compartilhada no Instagram pelo ex-zagueiro internacional Andrei Stepanov e mostrava Karpin em um restaurante ao lado de estrelas do futebol do passado e do presente, incluindo o atual capitão da seleção da Estônia, Konstantin Vassiljev.

“Uma empresa, 10 amigos, 100 memórias, 1000 jogos. Festa de Ano Novo inesquecível,” leia a legenda da imagem, que foi postada em 31 de dezembro e está marcada como sendo tirada em Tallinn.

Os jogadores da Estônia foram criticados por alguns torcedores que alegaram que socializar com Karpin era “inaceitável” considerando o conflito na Ucrânia. O ministro da Cultura, Piret Hartman, também argumentou que os estonianos deveriam fazer “tudo [they] não pode apoiar o agressor”, de acordo com a mídia nacional ERR.













A associação de futebol da Estônia respondeu com um pedido de desculpas em nome de Vassiljev, do companheiro de equipe Sergei Zenyov e do assistente técnico Andres Oper para “todos cujos sentimentos foram feridos por nosso jantar e pela publicação de uma foto disso nas redes sociais.”

“Nossa conversa era só futebol, não falávamos de política nem de guerra” acrescentou a declaração, que foi compartilhada por ERR. “Nossa posição em relação à guerra sempre foi a mesma – não há justificativa para isso. Sempre defendemos a Estônia dentro e fora do campo de futebol e continuaremos a fazê-lo”.

O presidente da Federação Estoniana, Aivar Pohlak, já havia sido mais compreensivo com a foto, dizendo à mídia local que “no nível humano, é nosso dever não apenas mostrar compaixão e ajudar aqueles que sofrem, mas também pensar em não perder os direitos humanos fundamentais, incluindo o direito de conhecer pessoas de mentalidade diferente e o direito de conhecê-las. ”

Karpin, 53, nasceu em Narva e tem cidadania estoniana e russa. Ele foi nomeado técnico da seleção russa em 2021 e treinador do clube Rostov na Premier League russa.

Karpin jogou pelo SK Tallinna Sport no início de sua carreira, antes de se mudar para os gigantes russos CSKA Moscou e Spartak Moscou, e depois jogar em times espanhóis como Celta de Vigo e Real Sociedad. Karpin somou 72 partidas pela seleção russa durante sua carreira.