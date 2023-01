Ronaldo comete um erro constrangedor na inauguração da Arábia Saudita (VÍDEO) — CMIO Esportes

Cristiano Ronaldo cometeu um lapso ao ser apresentado à mídia pelo novo time Al Nassr, dizendo que estava na África do Sul e não na Arábia Saudita.

Ronaldo foi apresentado em uma cerimônia chamativa em Riad na terça-feira, onde rejeitou as alegações de que ir para a liga saudita foi um declínio significativo para um homem que insiste que ainda é capaz de jogar no mais alto nível.

Mas, ao defender sua jogada saudita, Ronaldo pareceu confundir onde havia caído, dizendo erroneamente à mídia: “Não é o fim da minha carreira vir para a África do Sul.”

Além do acidente geográfico, Ronaldo argumentou que estava mais motivado do que nunca para se juntar ao Al Nassr em um “exclusivo” acordo

“Na Europa, meu trabalho está feito. Ganhei tudo e joguei nos clubes mais importantes da Europa. Este é um novo desafio”, disse o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro ao ser apresentado no estádio Mrsool Park.

Ronaldo mudou-se para o Oriente Médio depois que seu contrato com o Manchester United foi rescindido em novembro, como resultado de uma entrevista explosiva com a personalidade da televisão britânica Piers Morgan.

O contrato de dois anos e meio do astro português com o Al Nassr vale até € 200 milhões (US$ 212 milhões) por temporada, quando os acordos comerciais são contabilizados – uma quantia que se acredita ser um recorde para um jogador de futebol.

“Bati todos os recordes lá [in Europe]. Quero bater alguns recordes aqui. Este contrato é único, mas eu sou um jogador único, então para mim é normal”, disse. disse Ronaldo.

“Eu realmente não me preocupo com o que as pessoas dizem. Estou muito, muito feliz por estar aqui. eu sei o [Saudi] liga é muito competitiva.”













Ronaldo alegou que tinha “deu a sua palavra” para assinar pelo Al Nassr, apesar de supostamente receber ofertas de outros lugares.

“Ninguém sabe disso, mas tive muitas oportunidades na Europa, Brasil, Austrália, América, Portugal, muitos clubes tentaram me contratar”, disse. disse o avançado.

“Eu dei minha palavra a este clube. Quero dar uma visão diferente deste país e do futebol. É por isso que aproveitei esta oportunidade.”

Ronaldo concluiu seu contrato com o Al Nassr em meio a uma separação com o superagente de longa data Jorge Mendes, de acordo com relatos em Portugal.

A dupla teria discordado sobre a decisão do astro do futebol de seguir em frente com sua entrevista incendiária com Morgan, que precipitou a saída de Ronaldo do Manchester United na véspera da Copa do Mundo.

A campanha de Portugal no Catar terminou nas quartas de final contra o Marrocos, com Ronaldo saindo de campo aos prantos e marcando apenas um gol no torneio, ao ser afastado pelo técnico Fernando Santos.

Para agravar a situação, o rival de gerações Lionel Messi levou a Argentina à sua primeira vitória na Copa do Mundo em 36 anos.

Em Riad, na terça-feira, Ronaldo foi saudado por sua imagem adornando uma infinidade de outdoors nas cores amarela e azul do Al Nassr, nove vezes vencedor da Liga Profissional Saudita.

Ronaldo já treinou com seus novos companheiros de equipe antes do próximo jogo dos homens de Rudi Garcia contra o Al Ta’ee na quinta-feira no Mrsool Park, com 25.000 lugares.