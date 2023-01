Chefe da Fifa reage após indignação com selfie perto do caixão de Pelé — CMIO Esportes

Gianni Infantino disse que estava ‘consternado’ depois de ser criticado por suas ações

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse que estava simplesmente sendo útil ao posar para uma selfie ao lado do caixão aberto de Pelé durante o estado do ícone do futebol brasileiro nesta semana.

Infantino estava entre os milhares de pessoas que prestaram homenagem a Pelé depois que seu corpo foi colocado no centro do campo do estádio Vila Belmiro, em Santos. O local é a casa do clube onde Pelé passou a maior parte de sua lendária carreira.

Mas Infantino enfrentou acusações de desrespeito depois que imagens circularam na internet mostrando-o sorrindo enquanto tirava uma selfie, com o caixão de Pelé visível a poucos metros de distância. As críticas levaram o chefe da Fifa a revidar em uma mensagem no Instagram na terça-feira, na qual explicou que estava apenas respondendo a um pedido de foto da família e ex-companheiros de Pelé.

“Estou consternado por ter sido informado de que aparentemente estou sendo criticado por algumas pessoas por ter tirado uma selfie e fotos na cerimônia ontem”, disse. escreveu Infantino, compartilhando imagens do funeral.

“Gostaria de esclarecer que fiquei honrado e humilde que companheiros de equipe e familiares do grande Pelé me ​​pediram para tirar algumas fotos com eles. E obviamente eu concordei imediatamente.

“No caso da selfie, os companheiros de Pelé pediram para fazer uma selfie de todos nós juntos, mas não sabiam como fazer. Então, para ajudar, peguei o telefone de um deles e tirei a foto de todos nós para ele”, disse. acrescentou o chefe da FIFA.

“Se ser útil para um companheiro de equipe de Pelé gera críticas, fico feliz em aceitar e continuarei a ser útil sempre que puder para aqueles que contribuíram para escrever páginas lendárias do futebol.”













Infantino insistiu que iria “nunca faça nada que seja desrespeitoso de forma alguma”, e argumentou que qualquer crítica foi baseada na falta de contexto ou compreensão da situação.

“Espero que aqueles que publicaram ou disseram coisas sem saber e sem buscar informações tenham a decência e a coragem de admitir que erraram e corrigir o que disseram”, disse. acrescentou Infantino.

O chefe da Fifa repetiu seu apelo para que todas as associações membros da organização nomeiem um estádio ou local em homenagem a Pelé, observando que a Fifa mudará o nome do campo em sua sede em Zurique em homenagem ao tricampeão mundial.

Pelé morreu aos 82 anos em um hospital de São Paulo na semana passada, após uma batalha contra o câncer de cólon. Sua morte provocou uma onda de luto em todo o Brasil e muito além, com muitos lembrando do ícone do futebol como o maior jogador de todos os tempos.

O corpo de Pelé foi velado no estádio Vila Belmiro, em Santos, na segunda e terça-feira para que os enlutados prestassem suas homenagens, antes de ser transportado pelas ruas na traseira de um caminhão de bombeiros para ser enterrado em uma cerimônia privada no cemitério vertical Memorial Necropole Ecumenica .

O caixão de Pelé ficará em um mausoléu decorado no estilo de um estádio de futebol, com imagens de sua ilustre carreira.