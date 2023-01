Djokovic deve perder eventos nos EUA por causa das regras da vacina – CMIO Esportes

Autoridades americanas estenderam a obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19 para não cidadãos

É provável que Novak Djokovic perca os prestigiosos eventos da turnê ATP em Indian Wells e Miami depois que as autoridades de viagens dos EUA estenderam os requisitos para que não cidadãos sejam totalmente vacinados contra o Covid-19 para serem permitidos no país.

A Administração de Segurança de Transporte dos EUA (TSA) anunciou que sua política permaneceria em vigor até pelo menos 10 de abril, o que significa que Djokovic parece estar descartado da chamada etapa ‘Sunshine Swing’ da turnê ATP em março.

Fora os quatro Grand Slams, os torneios nas quadras duras de Indian Wells e Miami são considerados entre os mais importantes do calendário. Djokovic foi forçado a perder os dois eventos no ano passado devido à sua decisão de não ser vacinado contra o coronavírus.

A estrela sérvia afirmou que está disposta a abrir mão de oportunidades de ganhar títulos, em vez de mudar sua posição sobre a vacina. Djokovic insistiu que não é antivacinação, mas argumenta que deve haver liberdade de escolha sobre o que as pessoas colocam em seus corpos.













Djokovic está atualmente competindo no Adelaide International, na Austrália – um país do qual ele foi deportado de forma infame 12 meses atrás por causa de seu status de vacina. Desde então, o governo australiano relaxou seus requisitos de entrada para viajantes estrangeiros e foi confirmado em novembro que Djokovic teria sua proibição de visto de três anos anulada. Isso permitiu que o jogador de 35 anos competisse em Adelaide e no Aberto da Austrália em Melbourne no final deste mês.

Não há requisitos de vacina para os Grand Slams no Aberto da França ou em Wimbledon, embora a extensão da política de viagens americana possa colocar em dúvida a participação de Djokovic no Aberto dos Estados Unidos em agosto. Esse foi um dos torneios que o 21 vezes vencedor do Grand Slam também foi forçado a perder na última temporada.

Indian Wells, que começa na Califórnia em 6 de março, carrega a marca significativa de 1.000 pontos no ranking ATP – o mesmo do Miami Open, que começa em 20 de março.