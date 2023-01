Chefe do UFC ‘envergonhado’ quando imagens de briga física com esposa surgem (VÍDEO) – CMIO Esportes

Imagens de vídeo apareceram online que parecem mostrar Dana White batendo em sua esposa

O presidente do UFC, Dana White, diz que ele é “envergonhado” depois que o TMZ publicou um vídeo que parece mostrá-lo agredindo a esposa durante um desentendimento verbal na véspera de Ano Novo, enquanto estava em uma boate no México.

Imagens postadas online pelo canal mostram White e sua esposa Anne aparentemente em uma discussão acalorada, durante a qual ela o esbofeteia – e ele retalia e a rebate antes que os espectadores tentem acalmar a confusão.

Em um vídeo separado divulgado pelo TMZ, White abordou a situação e ofereceu um pedido de desculpas sem reservas por seu comportamento.

“Minha esposa e eu saímos no sábado à noite na véspera de Ano Novo e, infelizmente, foi o que aconteceu”, disse White, relatando o incidente.

“Eu sou um dos caras, você me ouviu dizer por anos, nunca, nunca há uma desculpa para um cara colocar as mãos em uma mulher, e agora aqui estou no TMZ falando sobre isso. Minha esposa e eu estamos casados ​​há quase 30 anos, nos conhecemos desde os 12 anos.

“É claro que já passamos por muita merda juntos, temos três filhos e essa é uma daquelas situações horríveis, estou envergonhado, mas também é uma daquelas situações que, no momento, estamos mais preocupados com nossos filhos.

“As pessoas vão ter opiniões sobre isso, e a opinião da maioria das pessoas estaria certa, especialmente no meu caso. Você nunca coloca as mãos em uma mulher. Minha esposa e eu nos amamos, estamos juntos há muito tempo. Nós nos conhecemos desde muito pequenos, e esta é apenas uma daquelas situações infelizes.”

Foi acrescentado pelo TMZ que as testemunhas do incidente descreveram White e sua esposa Anne como sendo “fortemente embriagado” antes do incidente acontecer.

“Definitivamente havia muito álcool envolvido, mas isso não é desculpa”, confirmou Branco.

“Eu literalmente não estou dando desculpas para isso. Isso nunca aconteceu antes. É a primeira vez que isso acontece, e as pessoas vão dizer o que vão dizer. É o que é, e tudo o que as pessoas dizem é merecido. Eu mereço. Aconteceu. não sei porque aconteceu.”

O UFC, assim como sua controladora Endeavor, ainda não se pronunciou formalmente sobre o surgimento do vídeo ou sobre as declarações subsequentes de White.

De acordo com as informações disponíveis neste momento, as autoridades não se envolveram e nenhuma acusação foi feita, enquanto White diz que ele e sua esposa se reconciliaram.

“Todo mundo sempre me pergunta se eu me importo com isso, eu me importo com aquilo?” ele disse.

“Meu legado e todas essas outras coisas com trabalho não significam nada para mim. É tudo sobre sua família. É sobre sua esposa e filhos. Essa situação também, todo mundo vai ter uma opinião. Estamos apenas preocupados com nossa família e focados em nossos filhos agora. Mas eu e minha esposa estamos bem, estamos bem.”