Estrelas da sinuca chinesa suspensas em meio a alegações de manipulação de resultados – CMIO Esportes

O número de estrelas chinesas da sinuca envolvidas em um escândalo de manipulação de resultados e apostas aumentou para dez depois que Zhao Xintong e Zhang Jiankang se tornaram os últimos nomes a serem suspensos na terça-feira.

O órgão regulador da World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) disse em um comunicado que a dupla será proibida de competir no World Snooker Tour com efeito imediato.

“Esta decisão faz parte de uma investigação em andamento sobre alegações de manipulação do resultado das partidas para fins de apostas, violando os Regulamentos de Conduta da WPBSA”, disse. acrescentou a declaração.

“A suspensão permanecerá em vigor até a conclusão da investigação ou quaisquer acusações subsequentes que possam ou não ser feitas. Tanto Zhao quanto Zhang têm o direito de recorrer desta decisão.













“A WPBSA pode confirmar que a investigação mais ampla está agora em um estágio avançado e espera-se que seja concluída em breve, momento em que quaisquer possíveis acusações serão consideradas”.

As suspensões impostas a Zhao, 25, e seu compatriota Zhang, 24, significam que dez estrelas chinesas estão suspensas, embora a natureza exata de qualquer reclamação contra os próprios jogadores permaneça desconhecida.

Zhao é o maior nome a ser suspenso da competição, tendo conquistado o título do Campeonato do Reino Unido em 2021.

Ele está atualmente em nono lugar no ranking mundial, mas agora perderá o próximo Masters de 2023, que começa em Londres no fim de semana e é um dos eventos mais importantes do calendário.

O número 56 do mundo, Liang Wenbo, foi o primeiro jogador a ser afastado pela WPSBA em outubro, mas a investigação se expandiu desde então para ver as suspensões de estrelas, incluindo o ex-vencedor do Masters Yan Bingtao.

Os jogadores chineses têm deixado cada vez mais sua marca entre a elite da sinuca nos últimos anos, depois que o esporte era tradicionalmente dominado por jogadores do Reino Unido e da Irlanda.