Djokovic apoia jogadores russos – CMIO Esportes

Novak Djokovic apoiou os direitos dos jogadores russos e bielorrussos de participar do circuito mundial de tênis, apesar das proibições generalizadas impostas em uma série de outros esportes.

O tênis está entre os atípicos no esporte global depois que os órgãos reguladores ATP e WTA permitiram que jogadores como o astro masculino russo Daniil Medvedev e a craque bielorrussa Aryna Sabalenka continuassem a competir em grandes eventos.

A peça britânica Wimbledon foi a exceção entre os Grand Slams em 2022, quando impediu a participação de russos e bielorrussos – com os organizadores sendo destituídos de pontos no ranking e multados pesadamente pela ATP e WTA como resposta.

Houve sugestões na mídia do Reino Unido de que os chefes do All England Lawn Tennis Club (AELTC) poderiam mudar sua postura e suspender a proibição da Rússia e da Bielorrússia em 2023 como resultado da reação.













Comparecendo no torneio internacional de Adelaide na Austrália esta semana, a estrela sérvia Djokovic disse que russos e bielorrussos devem participar de todos os maiores eventos da turnê.

“Claro, claro, com certeza,” Djokovic foi citado como tendo dito quando perguntado se queria ver todos os jogadores competirem em todos os Grand Slam.

“Espero [Daniil Medvedev] e outros jogadores russos e bielorrussos poderão jogar em qualquer lugar”, acrescentou o 21 vezes vencedor do Grand Slam.

O próprio Djokovic enfrentou restrições no ano passado, sendo deportado da Austrália há 12 meses consecutivos por causa de seu status de vacina contra a Covid.

O jogador de 35 anos foi posteriormente impedido de jogar no US Open por causa das regras de entrada americanas para não-cidadãos não vacinados.













Djokovic voltou à Austrália depois que o governo revogou sua proibição de entrada de três anos e venceu sua primeira partida de simples da temporada contra o francês Constant Lestienne no evento ATP 250 em Adelaide na terça-feira.

Djokovic enfrenta outro francês, Quentin Halys, nas oitavas de final na quinta-feira.

Em outra parte do sorteio, a dupla russa Medvedev e Karen Khachanov se enfrentarão nas quartas de final na sexta-feira, com o vencedor potencialmente enfrentando Djokovic nas semifinais.

Embora Medvedev, Khachanov e seus compatriotas possam competir em status neutro na turnê ATP, eles foram banidos de eventos de equipe, como a United Cup, que está ocorrendo atualmente em três locais na Austrália.

Medvedev disse esta semana que estava desapontado por não poder participar do torneio, mas mesmo assim estava feliz por estar em Adelaide enquanto se preparava para o Aberto da Austrália em Melbourne no final de janeiro.