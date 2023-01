Estrela do tênis russo reflete sobre comentários ‘não inteligentes’ do Aberto da Austrália – CMIO Esportes

O sétimo colocado no ranking mundial, o russo Daniil Medvedev, diz que um comentário que fez no Aberto da Austrália do ano passado, no qual descreveu os fãs de tênis locais como tendo QI baixo, foi “nao inteligente.”

A ira de Medvedev foi atraída por uma seção de torcedores no evento do Grand Slam que gritavam “siuuu”, um elogio tomado como uma vaia e associado ao jogador de futebol Cristiano Ronaldo, entre alguns de seus saques em uma partida contra o favorito local Nick Kyrgios.

Medvedev diria mais tarde ao Eurosport “Eu acho que algumas pessoas só têm um QI baixo.”

No entanto, semanas antes do último desafio do Grand Slam de Medvedev e antes de sua partida de terça-feira no Adelaide International, ele admitiu que sua reação não foi apropriada.

“Das 13.000 pessoas que estavam lá, porque o estádio estava lotado, esse comentário talvez fosse para 50 pessoas no máximo, então essa é a primeira coisa”, disse Medvedev. “E esse comentário provavelmente não foi inteligente da minha parte.

“Mas quando você sai da partida, como aconteceu com o Nick, às vezes você diz coisas como uma hora depois, [and you think] ‘Por que eu disse isso?’ Em primeiro lugar, talvez não seja verdade, então é estúpido.”

Medvedev venceria a partida, registrando sua primeira vitória contra Kyrgios no processo, e disse que está antecipando outra batalha memorável com o australiano se seus caminhos se cruzarem em Melbourne.

“Nick é um grande jogador, ótimo saque”, disse Medvedev. “Eu não sinto que temos uma rivalidade maluca porque ele definitivamente tem algumas rivalidades mais apimentadas com outros jogadores.

“Eu sinto que quando eu jogo contra ele é uma grande partida. Eu gostaria de jogar mais contra ele, tentar fazer melhor do que no ano passado. Definitivamente no US Open ele não foi fácil de lidar, então quero tentar me vingar se tiver a chance.”

Mas, mais do que isso, Medvedev diz que vê o Aberto da Austrália deste ano como uma chance de redenção após uma derrota desanimadora para Rafael Nadal na final do ano passado; uma partida que ele sente que escapou de suas mãos em meio a uma reviravolta impressionante do espanhol.

“Eu me senti absolutamente péssimo … o problema da vida e do tênis é que você tem que superar isso, tentar aprender com isso porque você não pode mudar o passado,” ele disse.

“Tive alguns momentos difíceis na minha carreira… derrotas duras. Sei de muitas derrotas seguidas e sempre consegui encontrar um caminho de volta, então tenho certeza que vou encontrar o caminho de volta para um nível ainda mais alto do que estava jogando talvez no ano passado.

“Mas sim, a partida não foi fácil de superar por algum tempo, mas agora estou ansioso pelo Aberto da Austrália novamente e quero fazer melhor do que no ano passado. Esse é o objetivo.”