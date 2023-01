Estrela russa do UFC anuncia aposentadoria surpresa — CMIO Esportes

O prolífico lutador peso leve russo Damir Ismagulov anunciou sua aposentadoria das artes marciais mistas aos 31 anos.

Ismagulov, que está em 12º lugar na categoria leve do UFC, lutou recentemente pelo UFC em Las Vegas em 17 de dezembro, onde foi derrotado pelo conceituado Arman Tsarukyan naquela que foi a primeira derrota no UFC e apenas a segunda de sua carreira.

Antes disso, Ismagulov venceu cinco lutas consecutivas no octógono do UFC e incríveis 19 lutas no geral – mas em uma mensagem postada no Instagram no domingo, ele apareceu para citar problemas de saúde como a principal motivação para sua decisão de pendurar as luvas de 4 onças. .

“Infelizmente, devido às circunstâncias e problemas de saúde, tive que encerrar minha carreira esportiva”, escreveu Ismagulov no Instagram, via tradução.

“Obrigado a todos aqueles que estiveram ao meu lado, independente do resultado nas batalhas, que [are] sinceramente magoado e preocupado. Foi uma viagem interessante, um momento para recordar. Abraços a todos.”

Ismagulov se afastou do esporte com um recorde de 24-2 e tendo conquistado títulos mundiais nas promoções de luta Alash e M-1, e nunca foi finalizado em sua carreira profissional de oito anos.

Sua passagem pelo UFC talvez seja mais lembrada pelas vitórias contra o contendor brasileiro Thiago Moises e o duro peso leve espanhol Joel Alvarez – embora sua permanência no UFC tenha sido interrompida por lesão após a luta de Moises, o que o impediu de competir entre setembro 2019 e maio de 2021.

Não há indicações sobre a natureza dos problemas de saúde citados por Ismagulov em sua mensagem de aposentadoria, mas parece ter sido o suficiente para convencê-lo a se afastar de uma carreira muito promissora no peso leve do UFC.