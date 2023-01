Djokovic recebe recepção arrebatadora no retorno ao tênis australiano (VÍDEO) — CMIO Esportes

Novak Djokovic foi recebido calorosamente em seu retorno ao tênis australiano no Adelaide International no domingo.

O sérvio foi deportado da Austrália em janeiro passado, depois de infringir os requisitos de imigração do país relacionados às vacinas Covid-19. Ele foi dispensado de uma proibição de visto de três anos em novembro, e os fãs de tênis mostraram que não havia ressentimentos em relação a ele ao aplaudir seu nome nas arquibancadas antes de uma partida de duplas ao lado do canadense Vasek Pospisil no Adelaide International.

No entanto, o apoio esmagador da torcida não impediu que o jogador de 35 anos e seu parceiro fossem derrotados na quadra por Tomislav Brkic e Gonzalo Escobar.

A partida foi assistida por uma multidão lotada, quase todos os quais demonstraram seu apoio a Djokovic o tempo todo, com várias bandeiras sérvias avistadas entre sua multidão de torcedores.

Apesar da derrota, Djokovic ficou para trás na quadra após a partida para dar autógrafos e posar para fotos com sua legião de fãs.

Djokovic agora voltará sua atenção para a competição de simples de Adelaide International, onde é o cabeça-de-chave, e enfrentará o francês Constant Lestienne na terça-feira em sua primeira partida de simples do ano novo.

O evento é geralmente considerado um torneio de preparação para o Aberto da Austrália em Melbourne, que começa em 16 de janeiro, e onde Djokovic é nove vezes campeão.

Ele permanece apenas uma vitória do Grand Slam atrás do recorde de 22 de Rafael Nadal.