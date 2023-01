Djokovic conquista a primeira vitória da temporada antes do Aberto da Austrália (VÍDEO) — CMIO Esportes

Novak Djokovic parece estar em sua melhor forma antes de seu retorno ao Aberto da Austrália no final deste mês, depois de derrotar o francês Constant Lestienne em sua primeira partida de simples de 2023 no Adelaide International.

O sérvio já havia aparecido no torneio em duplas, recebendo uma recepção estridente da torcida australiana, apenas 12 meses depois de um escândalo de visto que o levou a ser deportado do país depois de descumprir os requisitos de vacinação contra a Covid-19.

Posteriormente, ele recebeu uma proibição de visto de três anos, mas isso foi anulado em novembro, permitindo-lhe entrar no país onde é nove vezes campeão do Aberto da Austrália.

Mas se alguns esperavam ver um Djokovic enferrujado em seu retorno ao Down Under, eles estavam muito enganados, pois o 21 vezes vencedor do Grand Slam mostrou seu arsenal variado ao passar por Lestienne em dois sets (6-3, 6-2 ).

De vuelta na Austrália 😎🦘Novak Djokovic cumpriu sua apresentação em Adelaida e derrotou Constant Lestienne por 6-3 e 6-2. Seu rival na 2ª rodada será Quentin Halys.pic.twitter.com/S2AU4Bj7sC — Iván Aguilar (@ivabianconero) 3 de janeiro de 2023

Ele foi imperioso com seus golpes de chão o tempo todo e até ganhou pontos em 44% dos primeiros saques de Lestienne, derrotando um jogador do 65º lugar no ranking mundial em apenas 75 minutos.

“Ver a casa lotada para minha primeira partida com certeza foi uma surpresa muito agradável, e muito apoio, muito amor”, disse Djokovic depois, claramente satisfeito por não haver ressentimentos após seu desentendimento com as autoridades australianas no ano passado.

“Isso obviamente me motivou e permitiu que eu me expressasse da melhor maneira possível em quadra com o meu jogo.

“Eu pensei que joguei um começo muito sólido e competitivo. Acho que em seis jogos estivemos perto. Ele também teve break point. Consegui jogar firme em momentos importantes e fui recompensado com o intervalo, e depois disso não olhei para trás. Joguei muito bem no segundo set.”

A competição vai se intensificar a partir daqui, com Djokovic parecendo estar em rota de colisão com o sétimo cabeça-de-chave em seu quarto do sorteio, o canadense Denis Shapovalov.

Mas suspeita-se que tudo isso seja um ensaio geral para o retorno de Djokovic a Melbourne Park, onde, se ele conquistar seu décimo slam, empatará na lista de vencedores de todos os tempos do Grand Slam com o rival Rafael Nadal.