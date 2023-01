Família de jogador da NFL atingido fornece atualização sobre condição – CMIO Esportes

O astro da NFL Damar Hamlin sofreu uma parada cardíaca durante um jogo no horário nobre na segunda-feira

Damar Hamlin é “brigando”, de acordo com amigos e familiares da estrela do Buffalo Bills NFL, que desmaiou e sofreu uma parada cardíaca durante um jogo no horário nobre contra o Cincinnati Bengals na noite de segunda-feira.

Hamlin parecia ter se machucado após um tackle no wideout do Bengals, Tee Higgins, após o qual ele se levantou antes de cair para trás momentos depois.

Equipes médicas de ambas as equipes atenderam Hamlin, 24, com a RCP sendo realizada nele por mais de dez minutos enquanto companheiros atordoados observavam, muitos dos quais estavam em lágrimas.

Mais tarde, foi confirmado por sua equipe que o coração de Hamlin havia parado durante o incidente, mas foi reiniciado com sucesso após o tratamento em campo.

Mais tarde, ele foi levado às pressas para um centro médico próximo para tratamento adicional, onde permaneceu na terça-feira.

Embora não haja nenhuma palavra oficial sobre a extensão de seus ferimentos, no entanto, amigos e familiares do zagueiro disseram que ele está lutando por sua vida. Eles também agradeceram aos fãs por sua manifestação de dor e apoio nas horas que se seguiram ao incidente chocante.

“Não posso falar especificamente sobre sua condição médica”, escreveu Jordan Rooney, porta-voz da família Hamlin, em um post online.

“Tudo o que direi é que ele está lutando. Ele é um lutador. A família está de bom humor. Honestamente, estamos levando isso minuto a minuto, hora a hora. O mais importante é dar privacidade à família. Sua família está passando por muita coisa agora.”

Uma atualização adicional da família de Hamlin fez questão de observar que eles foram tocados pela onda de apoio que ficou evidente desde que o incidente ocorreu.

“Em nome de nossa família, queremos expressar nossa sincera gratidão pelo amor e apoio demonstrado a Damar durante este período desafiador. Estamos profundamente comovidos com as orações, palavras gentis e doações de fãs de todo o país”, disse a família em um comunicado.

“Também queremos agradecer aos dedicados socorristas e profissionais de saúde do Centro Médico da Universidade de Cincinnati, que prestaram cuidados excepcionais a Damar. Nos sentimos tão abençoados por fazer parte da organização Buffalo Bills e por ter o apoio deles.

“Também queremos agradecer ao treinador Taylor e aos Bengals por tudo o que fizeram. Sua generosidade e compaixão significam o mundo para nós. Por favor, mantenha Damar em suas orações. Lançaremos atualizações assim que as tivermos.”

As atualizações médicas mais recentes afirmam que Hamlin permanece sedado e em estado crítico.

Várias equipes da NFL cancelaram coletivas de imprensa programadas na terça-feira em respeito a Hamlin.

Um técnico da NFL, Mike Tomlin, do Pittsburgh Steelers, usou seu tempo de entrevista para falar sobre como ficou impressionado com Hamlin, um nativo da Pensilvânia.

“Eu conheço esse cara provavelmente desde que ele tinha uns 12 anos”, disse Tomlin.

“Apenas tenho muito respeito e amor por ele como ser humano. Seu compromisso com a busca de seus objetivos e sonhos de fazer o que ele está fazendo agora, que é jogar na NFL, e vê-lo tomar decisões pessoais e realizar isso, é uma honra conhecer os jovens Curtiu isso.

“Tive a oportunidade de expressar isso a ele sempre que o vejo.”