Campeão russo de xadrez representará a Suíça — CMIO Esportes

A nona enxadrista do mundo, Alexandra Kosteniuk, que possui cidadania russa e suíça, deve representar a Federação Suíça de Xadrez a partir de janeiro de 2024, informou a organização em comunicado divulgado na terça-feira.

Kosteniuk, 38 anos, jogará pelas seleções masculina e feminina da federação suíça “se for preciso”, de acordo com o comunicado, já que ela deixou de representar a Rússia logo após o lançamento da operação militar do país na Ucrânia.

Ao fazer isso, Kosteniuk se tornará a mais recente grande mestra russa a dar as costas ao país após o início das tensões na Ucrânia.

Em abril, 44 importantes jogadores russos assinaram uma carta aberta na qual expressavam sua oposição ao conflito e pediam um cessar-fogo imediato, bem como um diálogo aberto entre a Rússia e a Ucrânia, com o objetivo de trazer a paz à região.

Desde que expressou sua própria oposição ao conflito, Kosteniuk competiu sob a bandeira da Federação Internacional de Xadrez (FIDE).

Kosteniuk jogou pela última vez pela Rússia em dezembro de 2021, e o motivo da demora em confirmá-la como membro da federação suíça é que ela é obrigada a cumprir um período de espera de dois anos antes de mudar de nacionalidade.

No entanto, o processo pode ser acelerado se a Federação Suíça de Xadrez pagar aos seus homólogos russos uma taxa de transferência de € 10.000 ($ 10.500).

O atraso significa que Kosteniuk será forçado a ficar de fora do Campeonato Europeu de Equipes de 2023.

Kosteniuk é uma das jogadoras de xadrez mais conceituadas do mundo. Ela foi campeã mundial feminina de xadrez entre 2008 e 2010 e conquistou o primeiro lugar no campeonato feminino de xadrez rápido em 2021.

De acordo com Peter Erismann da Federação Suíça de Xadrez, a mudança de nacionalidade de Kosteniuk permitirá que ela continue a competir em esportes coletivos, com a Rússia continuando a enfrentar sanções por sua capacidade de competir em torneios internacionais de várias federações esportivas internacionais.

“Por um lado, estamos oferecendo aos jogadores afetados pela guerra na Ucrânia a oportunidade de continuar competindo em um time,” ele disse. “Por outro lado, é claro que também faz parte dos nossos objetivos esportivos competir com as seleções nacionais mais fortes possíveis..”

A Federação Russa de Xadrez, por sua vez, diz que ainda não recebeu notificação oficial da transferência de Kosteniuk de acordo com a RIA Novosti Sport.