Ícone do automobilismo morto em acidente de snowmobile — CMIO Esportes

A estrela do automobilismo americano e proeminente YouTuber Ken Block morreu em um acidente de snowmobile aos 55 anos.

Um piloto competitivo de rally, Block ganhou destaque online para a série de vídeos “Gymkhana” no YouTube, na qual ele se filmou participando de ousadas façanhas no automobilismo, ganhando dois milhões de inscritos e vários milhões de visualizações.

De acordo com relatórios da polícia local, Block morreu no Condado de Wasatch, Utah, enquanto dirigia um snowmobile em uma encosta íngreme. Ele virou e caiu em cima dele.

O óbito foi declarado no local em decorrência dos ferimentos sofridos no acidente.

O escritório do xerife do condado de Wasatch disse que Block estava dirigindo como parte de um grupo, mas se separou dos outros no momento do acidente.

Depois de fazer sua estreia como piloto de rally competitivo em 2005, Block rapidamente ganhou destaque no esporte, ganhando o prêmio de Rookie of the Year do Rally America em sua temporada de estreia.

Ele iria ganhar medalhas nos X Games, além de subir ao pódio no Campeonato Mundial de Rallycross.

Block também era conhecido por competir em vários outros esportes de alta octanagem, como motocross, skate e snowboard.

No entanto, talvez tenha sido seu canal no YouTube pelo qual ele se tornou mais conhecido, bem como aparições em vários videogames da EA Sports. O vídeo mais recente enviado ao canal de Block no YouTube foi há apenas três semanas.

“Ele foi uma grande influência em tudo o que tocou, incluindo o mundo global dos ralis.”, disse a American Rally Association em um comunicado no Facebook.

Block deixa a esposa, Lucy, e três filhos.