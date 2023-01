As estrelas russas do MMA para assistir em 2023 – CMIO Esportes

A Rússia há muito é considerada um viveiro de talentos em artes marciais mistas, tendo produzido inúmeros campeões mundiais nas últimas duas décadas.

Mas para cada Khabib Nurmagomedov, existem dezenas de outros trabalhando em busca de seus próprios legados dentro do esporte.

Então, quem entre a atual lista de talentos das artes marciais mistas da Rússia está pronto para defender seus cinturões em 2023, subir no ranking ou, em um caso particular, pendurar as luvas como campeão mundial?

A RT Sport avalia suas chances.

Os campeões

Islam Makhachev: campeão peso leve do UFC / Pound-for-pound #2

Se há um lutador que atualmente arvora a bandeira russa no cume absoluto das artes marciais mistas, é Islam Makhachev.













Apontado por anos como o sucessor de Khabib Nurmagomedov no peso leve do UFC, Makhachev cumpriu essas previsões elevadas quando ceifou Charles Oliveira para reivindicar o título vago do UFC até 155 libras em outubro, dando ao brasileiro sua primeira derrota em 12 lutas.

Makhachev enfrentará o campeão dos penas do UFC Alexander Volkanovski em sua terra natal, a Austrália, em fevereiro.

Volkanovski é um lutador em meio a uma incrível seqüência de 22 vitórias consecutivas, com o título dos leves e a supremacia peso por peso em jogo.

E uma vitória em território inimigo no UFC 284 colocará Makhachev ainda mais longe no caminho para potencialmente superar as conquistas do título de seu amigo e parceiro de treinamento Khabib.

Usman Nurmagomedov: Campeão peso leve do Bellator / Pound-for-pound # 7

Outro Nurmagomedov, outro campeão. A linha de montagem aparentemente interminável de lutadores de classe mundial nascidos no Daguestão produziu outro campeão depois que Usman Nurmagomedov, o primo de Khabib de 24 anos, conquistou uma vitória por decisão unânime contra Patricky ‘Pitbull’ Freire para reivindicar o título Título dos leves do Bellator em novembro.













O lutador invicto por 16-0 agora se encontra como um homem marcado no peso leve do Bellator, com uma lista estimada de contendores disputando uma posição atrás dele, incluindo o ex-campeão do UFC Benson Henderson, o excepcional AJ McKee e até mesmo seu compatriota, Islam Mamedov.

Mas sua relativa juventude em uma divisão cheia de experiência sugere que Nurmagomedov ainda está melhorando – algo que é uma proposta preocupante para a lista de contendores que o seguem.

Vadim Nemkov: campeão meio-pesado do Bellator / libra por libra #2

Até agora em sua carreira no Bellator, Vadim Nemkov não encontrou igual. O russo de 30 anos destacou sua posição como o lutador de 205 libras de destaque da organização em novembro, quando venceu o GP dos meio-pesados ​​do Bellator, derrotando Corey Anderson na final e recebendo um prêmio de $ 1 milhão.

A vitória fez com que Nemkov chegasse a nove seguidos na jaula do Bellator, com essas vitórias contra a elite da divisão. Na verdade, o único membro dos cinco primeiros que ele ainda não derrotou é o ex-astro do UFC Yoel Romero, que ele enfrentaria em fevereiro, antes da luta ser cancelada por motivos não revelados.

Mas suspeita-se que não demorará muito para que Nemkov volte ao ringue do Bellator – e quando isso acontecer, provavelmente mostrará que o astro russo está claramente entre os melhores lutadores meio-pesados ​​do mundo.

Os contendores

Sergei Pavlovich: 3º lugar no peso-pesado do UFC

Mesmo em uma categoria tão lotada com os mais pesados ​​do mundo, Sergei Pavlovich se destaca.

O gigante russo assumiu o papel de contendor mais temido da divisão devido a uma série notável de cinco finalizações consecutivas no primeiro round, as duas últimas contra dois lutadores que também são conhecidos por embalar dinamite dentro de suas luvas de 4 onças: Tai Tuivasa e Derrick Lewis.

Pavlovich pode muito bem ser o estranho na divisão dos pesos pesados, no entanto, se Jon Jones retornar como esperado para desafiar o atual campeão Francis Ngannou – mas aos 30 anos de idade, o nativo de Orlovsky tem tempo a seu lado quando se trata de realizar seu ambições de título.

Khamzat Chimaev: 3º lugar no ranking dos meio-médios do UFC

De certa forma, é notável que Chimaev ainda não seja um campeão do UFC. O lutador nascido na Chechênia e baseado na Suécia saiu dos blocos no início de sua carreira no UFC para registrar três vitórias em apenas 44 dias – e embora sua produção tenha diminuído desde então, a estrela invicta provavelmente abrirá caminho para uma chance pelo título mundial em 2023.













Chimaev parecia humano pela primeira vez em seu mandato no UFC em abril, quando venceu uma luta difícil contra o principal contendor dos meio-médios Gilbert Burns, perdendo até um round no placar ao longo do caminho, mas voltou aos negócios como de costume em sua última luta contra Kevin Holland em setembro.

Ele tem mostrado uma tendência de chamar lutadores de várias divisões diferentes e pode ser melhor servir para identificar um campeão e concentrar suas energias em destroná-lo – mas dito isso, quem não gostaria de ver Khamzat Chimaev lutar até a luz peso pesado?

Magomed Ankalaev: UFC meio-pesado #3

Infelizmente para Magomed Ankalaev, ele parece ter caído nas más graças do presidente do UFC, Dana White, após sua tentativa de título malsucedida contra Jan Blachowicz em dezembro.













A dupla lutou pelo empate pelo título vago de 205 libras no último pay-per-view do UFC em 2023, levando Ankalaev furioso a dizer que nunca mais lutaria em Las Vegas devido ao padrão de julgamento oferecido pelo Nevada State Athletic. Comissão. Muitos outros, incluindo Joe Rogan, sentiram que o russo de 30 anos havia feito mais do que o suficiente para vencer aquela luta.

Apesar de um recorde impressionante que o viu derrotado apenas uma vez em sua carreira, suspeita-se que Ankalaev terá que voltar às boas graças de White e reverter seu boicote a Las Vegas se quiser reivindicar um título mundial – algo que definitivamente não acontecerá tão cedo. depois que o UFC anunciou uma nova luta para determinar o novo campeão de 205 libras entre Glover Teixeira e o candidato em ascensão Jahmahal Hill.

O talento está aí, mas será que a oportunidade?

os grandes nomes

Fedor Emelianenko: Peso Pesado do Bellator #3

Gigante do MMA russo, os melhores dias de Fedor Emelianenko podem ter ficado para trás, mas mesmo aos 46 anos ele teve a oportunidade de se afastar do MMA como campeão ao enfrentar Ryan Bader pelo ouro dos pesos pesados ​​em fevereiro, no que ser sua última luta na carreira.

Seria uma despedida mais do que adequada para o lutador que muitos consideram o maior peso pesado da história do esporte, bem como uma oportunidade de vingança depois que Bader marcou um nocaute de 35 segundos em seu confronto anterior em 2019.

Aconteça o que acontecer, o status icônico de Emelianenko será para sempre consagrado nas artes marciais mistas. E poucos invejariam a oportunidade de caminhar em direção ao pôr do sol com um último cinto de ouro pendurado no ombro.

Petr Yan: 2º lugar no peso-galo do UFC

O que vem a seguir para Petr Yan? Sem dúvida um lutador de classe mundial até 135 libras, Yan já perdeu três de suas últimas quatro lutas (duas para Aljamain Sterling, uma vez para Sean O’Malley) e o ex-campeão do UFC se encontra vários degraus abaixo na escada de contendores na divisão peso galo .













A derrota de O’Malley pode ter sido um julgamento discutível, mas o resultado claramente inseriu alguma luz do dia entre ele e a disputa pelo título.

Mas com apenas 29 anos, Yan ainda tem tempo a seu favor e, após algumas vitórias em 2023, ele deve se encontrar à beira de uma oportunidade de título mundial antes que o ano chegue ao fim.

Yan foi vinculado a uma luta contra a estrela georgiana Merab Dvalishvili, um lutador que por acaso é amigo e parceiro de treinamento do rival Aljamain Sterling – mas, seja o que for, Yan precisa desesperadamente de uma vitória sólida.

Alexander Volkov: 8º lugar no peso-pesado do UFC

O ex-campeão peso-pesado do Bellator e M-1 Global não conseguiu replicar esse sucesso no maior palco do esporte no UFC, mas Volkov continua sendo uma proposta complicada para qualquer peso-pesado do planeta.

O nativo de Moscou tem alternado vitórias e derrotas em suas últimas aparições no octógono e se ele quer passar do status de guardião de volta para ser um verdadeiro candidato ao título, 2023 é o ano em que ele deve provar isso.

Três vitórias no próximo ano provavelmente colocariam suas ambições de título de volta nos trilhos. Qualquer coisa menos e, infelizmente, Volkov pode ser apenas mais um membro do ‘e se?’ clube.

O melhor do resto

Diana Avsaragova: Peso mosca feminino do Bellator, sem classificação

Outra lutadora para quem 2023 é um grande ano, Diana Avsaragova pode se estabelecer como candidata ao campeonato do Bellator se conseguir algumas vitórias.

Mas talvez mais importante, ela deve provar aos matchmakers da organização que pode ser uma lutadora mais ativa depois de competir apenas uma vez em 2022 e duas vezes em 2021.

Felizmente, porém, e exceto por uma vitória por decisão dividida apertada contra Gabriella Gulfin, Avsaragova mostrou potencial suficiente para ela ser considerada uma pessoa a ser observada no quadro feminino de 125 libras.

A ordem do dia para o próximo ano deve ser para ela quebrar o ranking e reavaliar em 12 meses.

Ela teve a oportunidade de começar o ano com uma nota positiva quando lutou contra Alejandra Lara em 4 de fevereiro.

Umar Nurmagomedov: 11º lugar no peso-galo do UFC

Outro lutador invicto e de sobrenome muito famoso, Umar Nurmagomedov está com apenas três lutas em sua carreira no UFC, mas já sinalizou que é alguém a ser observado no peso-galo da organização ao derrotar todos os colocados à sua frente até o momento, incluindo o duro veterano americano Brian Kelleher.

Nurmagomedov volta à ação em 14 de janeiro contra Raoni Barcelos, 17-3, e sabe que uma vitória o levará a entrar no ranking dos dez primeiros pela primeira vez.

Depois disso? Bem, como acontece com os outros com o nome de família Nurmagomedov, o céu é provavelmente o único limite para o que ele pode alcançar.

Movsar Evloev: 10º lugar no peso-pena do UFC

Outro lutador conceituado cuja ascensão no ranking só foi impedida por sua relativa inatividade, Movsar Evloev parece ter todas as ferramentas necessárias para subir ao topo da divisão peso-pena do UFC – se ele pudesse ficar um pouco mais ativo.

Outro lutador com apenas uma luta em 2022 (e duas em 2021), Evloev cedeu espaço para alguns dos lutadores mais prontos para a batalha em sua divisão. No entanto, suas performances perfeitas até agora sugerem que ele pode estar a apenas uma vitória de virar o carrinho de 145 libras.

Ele provavelmente teve a oportunidade em outubro contra Bryce Mitchell, mas desistiu devido a uma lesão, que foi a quarta vez em sua breve carreira no UFC que ele desistiu de uma luta agendada.

O UFC classifica a disponibilidade muito bem, então até que Evloev possa se provar um lutador mais confiável, imagina-se que ele ficará confinado às margens por enquanto.

Yana Kunitskaya: 6º lugar no peso-galo feminino do UFC

Aos 33 anos e tendo mostrado uma forma indiferente nas últimas lutas, as esperanças de Yana Kunitkaya de conseguir uma segunda luta pelo título mundial do UFC podem estar diminuindo – a menos, é claro, que ela consiga o que seria a maior vitória de sua carreira contra a ex-campeã Holly Holm em Marchar.

Esta luta vem depois de uma longa ausência das artes marciais mistas depois de ter um filho com seu parceiro, o ex-desafiante ao título do UFC Thiago Santos, e pode vê-la dar um passo gigantesco para se juntar a uma lista muito curta de ‘campeãs mães’ do UFC.

A luta com Holm, que também mantém suas próprias ambições de título, mostrará onde Kunitskaya está na divisão no que provavelmente será sua última tentativa de ouro em sua carreira.