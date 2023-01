Jogador da NFL crítico após parada cardíaca em campo – CMIO Esportes

O jogador do Buffalo Bills, Damar Hamlin, está em estado crítico no hospital depois de desmaiar e sofrer uma parada cardíaca em campo durante um jogo da NFL no horário nobre da televisão globalmente na noite de segunda-feira.

O lateral defensivo, de 24 anos, pareceu se machucar após levar uma forte pancada ao enfrentar o wide receiver do Cincinnati Bengals, Tee Higgins. Hamlin inicialmente se levantou, mas caiu inconsciente momentos depois.

Ele foi rapidamente atendido por equipes médicas de ambas as equipes, com a equipe de Bills estabilizando sua cabeça e pescoço e os médicos de Bengals fornecendo uma maca. Ele recebeu atendimento médico – incluindo RCP – no campo por 30 minutos antes de ser transportado para o hospital em uma ambulância que havia entrado no campo.

Uma declaração subsequente do Bills confirmou que ele havia sofrido uma parada cardíaca, mas que seu batimento cardíaco havia sido restaurado em campo.

Vários jogadores de ambas as equipes ficaram visivelmente angustiados após o incidente, muitos deles ajoelhados em oração enquanto Hamlin recebia tratamento médico.

Outros, incluindo o quarterback do Bills, Josh Allen, e o recebedor Stefon Diggs, lutaram para conter as lágrimas. A NFL logo tomou a decisão de adiar o jogo.

Damar Hamlin sofreu uma parada cardíaca após uma rebatida em nosso jogo contra o Bengals. Seu batimento cardíaco foi restaurado em campo e ele foi transferido para o UC Medical Center para mais testes e tratamento. Ele está atualmente sedado e listado em estado crítico. — Buffalo Bills (@BuffaloBills) 3 de janeiro de 2023

Atualização sobre Damar: Seus sinais vitais voltaram ao normal e eles o colocaram para dormir para colocar um tubo de respiração em sua garganta. Eles estão atualmente executando testes. Forneceremos atualizações assim que as tivermos. —Jordon Rooney (@jordonr) 3 de janeiro de 2023

“Seu batimento cardíaco foi restaurado em campo e ele foi transferido para o UC Medical Center para mais testes e tratamento.”, disse um comunicado do Bills.

“Ele está atualmente sedado e listado em estado crítico.”

“Nossos pensamentos estão com Damar e os Buffalo Bills. Forneceremos mais informações assim que estiverem disponíveis”, acrescentou a NFL em comunicado próprio.

“A NFL está em constante comunicação com a NFL Players Association, que está de acordo com o adiamento do jogo..”

A maioria da equipe do Bills saiu de Cincinnati na noite de segunda-feira, com exceção de alguns – incluindo Diggs – que ficaram para trás para ficar com Hamlin. Também se sabe que a mãe de Hamlin estava assistindo ao jogo e viajou com ele para o hospital.

Um representante da Hamlin posteriormente forneceu uma atualização sobre sua condição: “Seus sinais vitais voltaram ao normal e eles o colocaram para dormir para colocar um tubo de respiração em sua garganta. Eles estão atualmente executando testes. Forneceremos atualizações assim que as tivermos.”

Eu quero enviar uma oração para Damar e sua família. 🙏🏽 — Ja’MarrChase (@Real10jayy__) 3 de janeiro de 2023

Um jogador universitário famoso, Hamlin foi convocado pelos Bills em 2021 e conquistou uma vaga inicial no time nesta temporada. Ele atraiu grande apreço pelo trabalho de caridade, organizando campanhas de brinquedos de Natal para fornecer assistência a famílias carentes mesmo antes de sua pausa na NFL.

Uma página de financiamento coletivo para a instituição de caridade de Hamlin circulou nas redes sociais logo após sua lesão e recebeu mais de US$ 3 milhões (£ 2,5 milhões) em doações nas horas seguintes.

Vários colegas de Hamlin foram às redes sociais para desejar-lhe boa sorte.

“Por favor, fique bem cara. Por favor, fique bem”, escreveu o ex-jogador defensivo do ano, JJ Watt.

Ja’Mar Chase, o principal recebedor do Bengals, também desejou felicidades.

“Eu quero enviar uma oração para Damar e sua família,” ele escreveu.