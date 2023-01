Medvedev fala de decepção com a proibição da United Cup – CMIO Esportes

O tenista russo Daniil Medvedev falou sobre sua decepção por não ter permissão para participar do evento de aquecimento pré-Australian Open, a United Cup.

A Rússia está atualmente inelegível para participar do torneio devido a sanções sobre a capacidade do país de competir em eventos por equipes, como a United Cup, um evento em quadra dura que apresenta times mistos de 18 países.

Em vez disso, Medvedev competirá no Adelaide International enquanto se prepara para outra tentativa de vencer um Grand Slam no Aberto da Austrália, onde chegou duas vezes à final no passado.

Falando à mídia antes de sua partida contra o italiano Lorenzo Sonego na terça-feira, Medvedev deixou claro que o evento de Adelaide não era sua primeira escolha antes do Aberto da Austrália.

“Eu definitivamente preferiria jogar a United Cup,” ele disse. “Com certeza seríamos bons favoritos. Mas é o que é, e estou feliz por estar aqui em Adelaide jogando neste torneio.

“Entendo perfeitamente por que não estamos jogando a Copa Davis ou a Copa United e competições de times em que representaríamos nosso país”, acrescentou Medvedev.

“Espero poder jogar os eventos individuais. Eu jogo o que posso, então aqui posso jogar contra Adelaide e estou muito feliz com isso. quero mostrar meu melhor tenis.”

O russo não é o único jogador de renome a participar do torneio de Adelaide, onde terá a companhia de Novak Djokovic – jogando na Austrália um ano após seu contencioso confronto com as autoridades de imigração do país – e Felix Auger-Aliassime .

“Eu sinto que todo mundo está um pouco nervoso, e isso é normal. Essa sensação do primeiro torneio do ano é realmente especial”, explicou Medvedev.

“Eu gosto de jogar na Austrália, então [I’m] realmente ansioso por isso.”

E com o olhar do público firmemente fixo em Djokovic, Medvedev está antecipando um possível confronto com seu rival antes do Aberto da Austrália.

“Estou motivado para estar no [Adelaide] semifinais e, se for Novak lá, é ótimo,” ele disse.

“Se é outra pessoa que bate nele, não me importo muito. Eu só quero estar nas semifinais para começar, e não me importo com quem eu jogo.”