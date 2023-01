Chefe da FIFA traça planos para homenagem a Pelé (VÍDEO) — CMIO Esportes

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, convocou todas as nações a nomear um estádio de futebol com o nome do ícone brasileiro Pelé, que faleceu na quinta-feira passada aos 82 anos após uma batalha contra o câncer.

Infantino fez a sugestão enquanto falava a repórteres no Estádio Urbano Caldeira, do Santos, onde o lendário jogador de futebol está efetivamente deitado antes de seu enterro na terça-feira, com milhares de pessoas fazendo fila para prestar homenagem.

Estima-se que mais de 5.000 membros da mídia de todo o mundo compareçam ao memorial público, que acontecerá dentro do estádio de futebol Santos, onde Pelé desfrutou de tantos de seus melhores momentos.

A lenda brasileira nasceu em Três Corações, mas mudou-se para Santos em 1956 e passou a maior parte de sua vida no bairro de São Paulo.

Infantino foi acompanhado no memorial por vários dignitários, incluindo o recém-eleito presidente do país sul-americano, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Na Vila Belmiro, em Santos, quando começa a cerimônia fúnebre de Pelé. Dignitários começando a passar por seu caixão – Gianni Infantino no canto inferior direito pic.twitter.com/FXnTv5VO9a — Oliver Brown (@oliverbrown_tel) 2 de janeiro de 2023

“Também vamos pedir a todos os países do mundo que nomeiem um de seus estádios de futebol com o nome de Pelé.”, disse Infantino à mídia em breves comentários.

A sugestão provavelmente será fácil de vender no Brasil, mas resta saber como outros membros do órgão regulador do futebol mundial reagirão à sugestão do presidente da Fifa. Ao todo, cerca de 211 países são membros plenos da FIFA.

Após sua homenagem, o corpo de Pelé será transportado pelas ruas de Santos até o cemitério da Necrópole Memorial Ecumênico, onde será sepultado em cerimônia privada.

“Pelé deixa milhões de torcedores do Santos em todo o nosso país. Ele foi o criador do futebol brasileiro”, disse um torcedor sobre o impacto do jogador no país.

O memorial público, assim como a procissão de terça-feira, está sendo supervisionado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, que adotou um codinome especial para supervisionar seus esforços: “Operação Rei Pelé.”

Os milhares de enlutados em Santos, e outros milhões em todo o mundo, concordam que o ícone mais famoso do futebol não merece nada menos.