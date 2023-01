Ícone do tênis Martina Navratilova revela diagnóstico de câncer – CMIO Esportes

Martina Navratilova, o ícone do tênis altamente respeitado que ganhou 18 títulos de Grand Slam durante sua lendária carreira, anunciou que foi diagnosticada com câncer de garganta e mama.

A mulher de 66 anos, que sobreviveu ao câncer de mama em 2010, começará o tratamento em Nova York em algumas semanas.

A tcheca-americana disse ao tennis.com na segunda-feira que está antecipando um “resultado favorável” e acrescentou que espera que ambos os cânceres sejam tratáveis.

“O golpe duplo é sério, mas corrigível, e espero um resultado favorável,” ela disse.

“Vai feder por um tempo, mas vou lutar com tudo que tenho.”

Navratilova foi vista com o que parecia ser um linfonodo aumentado no pescoço enquanto participava das finais do WTA em Forth Worth, Texas, em novembro. Uma biópsia mais tarde revelou que ela sofria de câncer de garganta em estágio um.

Investigações subsequentes também revelaram a presença de um câncer não relacionado em seu seio.

“Martina Navratilova foi diagnosticada com câncer de garganta em estágio um”, dizia uma declaração de seu representante. “O prognóstico é bom e Martina iniciará o tratamento ainda este mês.

“O tipo de câncer é o HPV e esse tipo específico responde muito bem ao tratamento. Martina notou um linfonodo aumentado no pescoço durante as finais do WTA em Fort Worth. Quando não caiu, uma biópsia foi realizada, os resultados voltaram como câncer de garganta em estágio um.

“Ao mesmo tempo em que Martina fazia os exames de garganta, foi encontrada uma forma suspeita em seu seio, que posteriormente foi diagnosticado como câncer, completamente sem relação com o câncer de garganta..”

Navratilova estava programada para fornecer comentários e análises no Aberto da Austrália deste mês, mas agora contribuirá remotamente online enquanto aguarda intervenção médica.