Do começo humilde à primeira superestrela global do futebol — CMIO Esportes

O tricampeão mundial é considerado por muitos como o maior jogador de todos os tempos

Lenda do futebol brasileiro Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, morreu aos 82 anos em São Paulo.

A morte de Pelé no Hospital Albert Einstein, na maior cidade do Brasil, ocorre após um período prolongado de problemas de saúde e uma batalha contra o câncer de cólon.

O ícone do futebol teve um tumor removido de seu cólon em setembro do ano passado e visitava o hospital regularmente. Novos temores por sua saúde surgiram quando ele foi readmitido para tratamento em novembro.

Seguiram-se relatos de que Pelé havia sido transferido para cuidados paliativos devido ao tratamento quimioterápico não ter mais o efeito desejado. O pior foi confirmado na quinta-feira, quando a notícia da morte de Pelé provocou luto por uma das figuras mais icônicas de qualquer esporte.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Ícone do futebol brasileiro, Pelé morre aos 82 anos

Como três vezes vencedor da Copa do Mundo, Pelé forjou um legado que o colocou entre os maiores jogadores de futebol – se não o maior – de todos os tempos. Sua morte marca o fim de uma vida e carreira notáveis; uma que o tirou de uma origem modesta e o impulsionou a se tornar o primeiro superastro global do futebol. Aqui, relembramos a vida e a carreira de um verdadeiro grande atleta.

Começo humilde, Santos e uma estreia profissional na adolescência

Pelé nasceu em 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, Minas Gerais, mas cresceu na pobreza em Bauru, a cerca de 330 km e quatro horas de São Paulo.

Sua família, chefiada pelo ex-jogador de futebol do Fluminense Dondinho e sua esposa Celeste Arantes, originalmente lhe deu o apelido “Dico”. Mas a forma como ele pronunciou errado o nome de seu jogador favorito – o goleiro do Vasco da Gama Bile – mais tarde lhe rendeu o nome de Pelé.

Um jovem Pelé ajudava sua família ganhando dinheiro extra trabalhando em casas de chá, mas não podia pagar uma bola de futebol decente. Em vez disso, ele praticava brincando com uma meia recheada com jornal e depois amarrada com barbante.

Depois de passar por vários clubes amadores, liderou a equipe júnior do Bauru Athletic Club a duas vitórias no campeonato paulista juvenil. Pelé ganhou confiança jogando futsal com adultos aos 15 anos. Seu técnico no Bauru, Waldemar de Brito, levou-o para um teste no Santos em 1956 e disse aos dirigentes do clube litorâneo que Pelé seria “o maior jogador de futebol do mundo.”

Pelé impressionou o suficiente para assinar seu contrato profissional em junho daquele ano e marcou na estreia em 7 de setembro, quando o Santos venceu o Corinthians de Santo André por 7–1. Indicado pela mídia para se tornar um futuro superastro, ele era titular quando a temporada de 1957 começou.

Convocação para a seleção brasileira, primeira vitória na Copa do Mundo

Artilheiro do campeonato em 1957, Pelé foi convocado para a seleção brasileira apenas 10 meses após se profissionalizar. Até hoje, ele continua sendo o estreante mais jovem da Seleção, depois de jogar contra a Argentina na derrota por 2 a 1 no Maracanã, no Rio de Janeiro, com apenas 16 anos.

Pelé se destacou como um atacante completo, capaz de mudar sem esforço de um atacante artilheiro para um craque mais profundo que forneceu assistências com sua visão superlativa e passes precisos. Dotado de um drible impecável e um repertório de habilidades, ele também possuía uma resistência mental suprema e não se incomodava com os chutes constantes do adversário.

As façanhas de Pelé pelo Santos o levaram a ser selecionado para a Copa do Mundo de 1958 na Suécia, apesar de sofrer uma lesão no joelho. Depois de se recuperar e seus companheiros exigirem que ele fosse escolhido por Vicente Feola, Pelé se tornou o jogador mais jovem de uma Copa do Mundo na época. O Brasil venceu a URSS por 2 a 0 na estreia, e Pelé causou impacto instantâneo ao marcar o segundo gol de Vavá na terceira partida do primeiro turno.

Pelé marcou o primeiro de oito gols da carreira na Copa do Mundo nas quartas de final contra o País de Gales na vitória por 1 a 0. Na semifinal contra a França, com o placar de 2 a 1, Pelé marcou três gols no segundo tempo em 23 minutos e marcou dois gols na vitória por 5 a 2 sobre a anfitriã Suécia na final.

Ajudando uma nação a se recuperar após uma derrota chocante em 1950 na final contra o Uruguai em sua própria casa na Copa do Mundo, Pelé instantaneamente se tornou um herói popular no Brasil por meio de suas façanhas. Cumpriu com o triunfo a promessa feita ao pai, depois de lhe prometer aos nove anos que vingaria a dolorosa derrota no Maracanã.

Interesse europeu, sucesso com o Santos, mais duas vitórias na Copa do Mundo

O Santos teve que evitar uma abordagem da Inter de Milão para contratar Pelé ao voltar para casa em meio a uma revolta de seus torcedores, o que provou ser um golpe de mestre quando o clube paulista iniciou sua era de maior sucesso. O Santos venceu o Campeonato Paulista em 1958 e 1959, além do torneio Torenio Rio-São Paulo com os maiores clubes das duas maiores cidades do país.

Em 1961, Pelé conquistou o campeonato brasileiro, e o ano de 1962 se tornou um dos melhores de sua carreira. Pelé foi para a Copa do Mundo no Chile considerado o melhor jogador do planeta e começou o torneio em boa forma contra o México com um gol e uma assistência na vitória por 2 a 0.

Pelé se machucou na partida seguinte contra a Tchecoslováquia, forçando-o a perder o restante do torneio, mas ainda assim conquistou a medalha de campeão, já que Garrincha assumiu um papel de liderança na equipe de Aymoré Moreira e venceu os tchecos na final pelo Brasil para manter o título .

De volta ao Santos, Pelé venceu a liga nacional brasileira, o Campeonato Paulista, o equivalente da América do Sul à Liga dos Campeões na Copa Libertadores, e a Copa Intercontinental contra o Benfica em um jogo de duas mãos no Rio e em Lisboa.

Para os fãs de futebol, o hat-trick de Pelé na capital portuguesa na vitória do Santos por 5 a 2 no jogo de volta é considerado o maior desempenho individual na competição histórica que colocou os campeões da Europa e da América do Sul um contra o outro. Outros gigantes europeus que tentaram e não conseguiram contratar Pelé após as Copas do Mundo de 1958 e 1962 incluem Real Madrid, Manchester United e Juventus.

A Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra, vencida pelos donos da casa, foi inesquecível para Pelé e para o Brasil. Quatro anos depois, no entanto, a redenção foi alcançada no México, quando ele levou o time ao tricampeonato, após supostamente ter recebido pressão do regime militar então vigente para retornar ao cenário internacional e adicionar mais uma estrela ao lendário time amarelo e amarelo. camisa verde.

Aposentadoria internacional, saindo de Santos, nos Estados Unidos

Pelé se aposentou da seleção brasileira em 1971 e deixou o Santos em 1974 com seis títulos nacionais, duas Copas Libertadores, duas copas intercontinentais e 10 Campeonatos Paulistas. Ele ingressou no New York Cosmos em 1975 e venceu o Soccer Bowl em 1977 ao lado do grande alemão Franz Beckenbauer.

Aos 36 anos, Pelé encerrou uma carreira de jogador de 21 anos em outubro daquele ano. Pelé é reconhecido pelo Guinness World Records por marcar 1.279 gols em 1.363 partidas, o que inclui amistosos e passeios que o Santos costumava fazer ao redor do mundo.

Seus feitos sempre foram fonte de discussão nas mídias sociais na era moderna do fandom de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, mas mesmo que Pelé existisse em uma época de registros mais relaxados, suas realizações prolíficas são inegáveis. Certamente não pode haver dúvida sobre a contagem de Pelé pelo Brasil, com seus 77 gols em 92 partidas, um recorde apenas recentemente igualado por Neymar.

vida pós-carreira

Quando se aposentou, Pelé já havia estrelado uma novela brasileira sobre o contato humano com alienígenas em 1969. Depois de pendurar as chuteiras, ele se ramificou no cinema ao aparecer no clássico cult de 1981 ‘Escape to Victory’ com Sylvester Stallone, que detalhou uma partida da era da Segunda Guerra Mundial entre uma equipe alemã e prisioneiros de guerra aliados. Em 2001, ele teve uma participação especial no popular filme de sátira britânica ‘Mike Bassett: England Manager’.

Talvez as contribuições pós-carreira mais notáveis ​​de Pelé para a sociedade tenham ocorrido por meio do trabalho de embaixador. Foi nomeado embaixador da ONU para ecologia e meio ambiente em 1992 e Embaixador da Boa Vontade da UNESCO em 1994. Foi agraciado com o cargo de Ministro Extraordinário do Esporte no Brasil em 1995 e, em mais um sinal de sua fama mundial, também recebeu um título de cavaleiro honorário da Rainha Elizabeth em 1997.

As aparições públicas de Pelé diminuíram nos últimos anos devido à deterioração de sua saúde, mas ele foi visto no sorteio da Copa do Mundo na Rússia em 2018 ao lado do presidente Vladimir Putin e Diego Maradona.

Legado

Pelé será lembrado como o maior jogador de todos os tempos por muitos fãs de futebol, especialmente no Brasil. Os da vizinha Argentina podem colocar o falecido Diego Maradona acima dele, enquanto os fãs mais jovens podem optar pelo compatriota de Maradona, Lionel Messi, ou pelo ícone português Cristiano Ronaldo. o próprio Ronaldo é citado como dizendo: “Pelé é o maior jogador da história do futebol, e só haverá um Pelé.”

“O melhor jogador de todos os tempos?” A lenda do Real Madrid Alfredo Di Stefano uma vez se perguntou. “Pelé. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são grandes jogadores com qualidades específicas, mas Pelé foi melhor.”

Pelé nunca ganhou o Ballon d’Or em seus dias de jogador devido à maior honra individual do futebol antes de ser concedida apenas aos europeus. A France Football revisou essa política em 1995 e, 20 anos depois, em 2015, concedeu a Pelé sete Bolas de Ouro, que o empatariam com Messi.

Cimentando ainda mais sua importância para o belo jogo, Pelé dividiu o prêmio de Jogador do Século da FIFA com Maradona em dezembro de 2000 e foi nomeado para o Ballon d’Or Dream Team, que é o maior XI de todos os tempos, em 2020. Pelé sobreviveu por sua terceira esposa Marcia Aoki e sete filhos.