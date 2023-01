O ás do hóquei no gelo Alexander Ovechkin garante um hat-trick histórico (VÍDEO) — CMIO Esportes

O astro russo Alexander Ovechkin encerrou 2022 da melhor maneira possível, depois de marcar três gols durante a goleada por 9 a 2 do Washington Capitals sobre o Montreal Canadiens na véspera de Ano Novo.

Foi o 30º hat-trick da impressionante carreira de Ovechkin (e o segundo em menos de três semanas), colocando-o na sexta posição na tabela de classificação de todos os tempos para hat-tricks da NHL. Ele agora está apenas dois atrás de Phil Esposito e três atrás de Brett Hull.

O ícone da NHL, Wayne Gretzky, ainda lidera, tendo marcado três gols ou mais em um único jogo em incríveis 50 ocasiões, dez à frente de Mario Lemieux e onze à frente de Mike Bossy.

O último marco de Ovechkin ocorre poucos dias depois de ele passar à frente de Gordie Howe e ocupar a segunda posição na lista de gols de todos os tempos da NHL.

É OUTRO HAT TRICK PARA ALEX OVECHKIN 😱Seu terceiro gol parece muitoyyyyyy semelhante a outro gol que ele marcou contra o Montreal, quando 👀 pic.twitter.com/YSDqVeGl5X — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 31 de dezembro de 2022

Seus 806 gols na carreira o colocam 88 atrás do lendário Gretzky, enquanto a estrela russa procura se consagrar nos livros de história do esporte antes de optar por se afastar do rinque.

Ovechkin já marcou seis vezes em seus últimos quatro jogos e 26 nesta temporada, passando da metade do caminho para o que seria sua décima temporada de 50 gols na carreira – um a mais do que Gretzky foi capaz de alcançar.

“Ótimo começo por nós”, disse Ovechkin depois.

“Acho que criamos o máximo de chances que pudemos.”

E se essas chances continuarem sendo criadas, os especialistas previram que Ovechkin quebrará o recorde de gols de Gretzky em breve.

O russo está atualmente marcando a uma taxa de 0,61 gols por jogo que, se conseguir manter esse ritmo notável, o levaria a eclipsar Gretzky em 146 jogos – durante a temporada 2024-25.

No entanto, se a produção de Ovechkin cair 25%, para 0,458 gols por jogo, ele levaria 194 jogos para vencer Gretzky.

Aos 37 anos, Ovechkin é apenas um ano mais novo que Gretzky quando decidiu se aposentar na temporada 1998-99 da NHL.

No verão de 2021, Ovechkin assinou um novo contrato de cinco anos com o Capitals, que o fará permanecer com a equipe na temporada 2025-26 após seu 40º aniversário.