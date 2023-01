Astro da NFL é preso por brigar com policial durante parada de trânsito – CMIO Esportes

Tiros foram disparados durante uma briga física entre Cameron Batson e um policial

Cameron Batson, um wide receiver do time da NFL Atlanta Falcons, foi baleado por um policial no sábado depois que uma parada de trânsito se transformou em uma briga física e uma perseguição a pé.

De acordo com o Atlanta Journal-Constitution, Batson, 27, foi parado por volta das 2h, horário local, quando foi observado que estava dirigindo de forma irregular e fora de sua pista.

De acordo com um comunicado da polícia, um teste de sobriedade de campo foi realizado após o qual os policiais ficaram convencidos de que Batson estava dirigindo embriagado.

No entanto, a estrela do esporte resistiu quando o policial tentou prendê-lo e uma briga física se seguiu durante a qual a arma de fogo do policial foi disparada, embora nem Batson nem o policial tenham sofrido ferimentos à bala.

O relatório indica ainda que o suspeito de dirigir embriagado voltou para o carro e tentou fugir do local antes de bater o veículo e fugir a pé.

Após uma caçada, Batson foi preso pouco tempo depois – tanto o atleta quanto o policial precisaram de assistência médica.

Nenhuma informação sobre as possíveis acusações que Batson está enfrentando foi disponibilizada até o momento.

O Atlanta Falcons fez referência ao incidente em um comunicado: “Fomos informados de um incidente noturno envolvendo Cameron Batson e atualmente estamos coletando informações das agências de aplicação da lei.

“Levamos este assunto a sério e não temos mais comentários neste momento.”

O ex-jogador do Texas Tech, Batson, assinou com o Tennessee Titans como um agente livre não contratado em 2018 e apareceu em 27 jogos pelo time, marcando dois touchdowns.

Em junho de 2022, ele assinou um contrato com os Falcons.