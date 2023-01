Putin adverte contra o esporte sendo usado para ‘objetivos políticos’ – CMIO Esportes

O líder russo observou a cooperação com a China ao pedir que o esporte seja uma força de ‘alegria e unidade’

O presidente russo, Vladimir Putin, alertou contra o uso do esporte para perseguir objetivos políticos, ao elogiar a organização de eventos com a China durante uma ligação com Xi Jinping na sexta-feira.

“Recentemente, os terceiros Jogos Juvenis de Inverno Russo-Chineses terminaram em Changchun,” Putin disse, conforme citado pela RIA Novosti. “Este é um dos eventos centrais no âmbito dos anos de cooperação entre a Rússia e a China no campo da cultura física e dos esportes.

“Os jogos foram organizados ao mais alto nível e mais uma vez confirmaram que o desporto é universal e que as competições internacionais devem dar alegria e um sentimento de unidade às pessoas, e não ser usadas para fins políticos momentâneos”, afirmou. acrescentou Putin.

Putin e Xi discutiram vários aspectos das relações bilaterais durante sua videochamada, com o líder russo convidando o presidente chinês para uma reunião presencial em Moscou no próximo ano. Em fevereiro, Putin estava entre os convidados quando a China sediou os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim.













Os comentários do líder russo na sexta-feira foram feitos quando os atletas de seu país foram banidos de uma ampla gama de competições por causa do conflito na Ucrânia. O Comitê Olímpico Internacional (COI) recomendou inicialmente em 28 de fevereiro que as federações esportivas não convidassem competidores russos e bielorrussos para eventos globais.

Em uma possível mudança nessa postura, o COI disse após uma cúpula em dezembro que exploraria propostas para atletas dos dois países retornarem às competições organizadas sob os auspícios do Conselho Olímpico da Ásia (OCA). Isso poderia potencialmente abrir caminho para os esportistas russos e bielorrussos serem liberados a tempo para os eventos de qualificação para as Olimpíadas de Paris 2024.

Figuras russas, incluindo Putin, condenaram consistentemente as sanções impostas aos atletas do país como discriminatórias e que prejudicam o princípio do esporte ser imune à influência da política. Falando em março, Putin acusou o COI de “pisoteando” em seus próprios valores, removendo o direito dos atletas russos de competir.

Diante das sanções impostas pelo Ocidente, as autoridades russas têm falado cada vez mais sobre o desenvolvimento de laços esportivos com os grupos de nações BRICS, Comunidade de Estados Independentes (CIS) e Organização de Cooperação de Xangai (SCO) – o último dos quais é o maior maior bloco regional.

Putin sugeriu em uma cúpula da SCO em Samarkand, Uzbequistão, em setembro, que a organização poderia estabelecer uma associação formal de federações esportivas para facilitar os laços entre os membros. Em outro lugar, o vice-primeiro-ministro russo Dmitry Chernyshenko observou que a SCO tem uma audiência potencial de vários bilhões de pessoas entre seus membros.

O ministro dos Esportes da Rússia, Oleg Matytsin, disse no início deste mês, após uma videoconferência com seus colegas chineses, que as duas nações devem realizar mais de 600 eventos conjuntos em 2023 como parte de um novo acordo.