Rússia anuncia medidas para determinar o futuro do futebol — CMIO Esportes

Um grupo de trabalho será estabelecido para explorar caminhos de volta às competições internacionais

A Federação Russa de Futebol (RFU) disse que estabelecerá um grupo de trabalho para interagir com o órgão regulador europeu, a Uefa, e outras organizações, na tentativa de encontrar um caminho de volta às competições internacionais para os times russos.

A decisão foi anunciada pela RFU após uma reunião de seu comitê executivo em Moscou na sexta-feira. Esperava-se que o encontro decidisse sobre uma possível saída da UEFA para se juntar à Confederação Asiática de Futebol (AFC). Em vez disso, o presidente da RFU, Aleksandr Dyukov, disse que medidas seriam tomadas para entrar em contato com a Uefa, a Fifa e o Comitê Olímpico Internacional (COI), em um esforço para suspender as proibições gerais existentes sobre times russos em grandes torneios.

“Decidiu-se recorrer à UEFA sobre a questão da criação de um grupo de trabalho. Dyukov disse a repórteres, conforme citado pela RIA Novosti. “Convidamos três membros da Uefa, também queremos convidar representantes do COI e da Fifa.”













“Acho que a Fifa vai se interessar [in the idea], também é importante que eles encontrem uma solução. O objetivo é analisar e desenvolver um roteiro para o rápido retorno das seleções russas aos torneios internacionais”, disse. acrescentou Dyukov.

“O grupo será formado logo após o [New Year] feriados, seus trabalhos serão concluídos até 1º de abril. Já foi feito um acordo com a UEFA sobre a criação do grupo, hoje enviarei uma carta oficial.

A FIFA e a Uefa inicialmente proibiram todas as seleções russas de suas competições no final de fevereiro, seguindo uma recomendação do COI por causa do conflito na Ucrânia. As sanções privaram a seleção masculina russa da chance de se classificar para a Copa do Mundo FIFA de 2022 no Catar. A Rússia já foi eliminada da fase de qualificação para o Campeonato Europeu da UEFA de 2024, que será disputado na Alemanha.

Grande parte da expectativa para a reunião de sexta-feira girava em torno de uma possível decisão do comitê executivo da RFU sobre se ela daria o passo sem precedentes de tentar deixar a UEFA e ingressar na AFC, onde presumivelmente encontraria uma rota mais rápida de volta à competição em uma forma mais atmosfera acolhedora.

No entanto, Dyukov disse que o sentimento predominante era de apoio à criação de um grupo de trabalho com a UEFA, em vez de iniciar uma mudança para a Ásia.

“É importante para nós participar da Copa do Mundo de 2026, então o grupo de trabalho vai pensar em uma opção em que isso seja possível. Não é certo dizer que a UEFA se tornou mais complacente. Especificamos abordagens sobre como resolver o problema [of Russian teams returning]. Claro que a UEFA não quer nos perder [as members], caso contrário, eles teriam nos expulsado há muito tempo. Do lado da UEFA, a atitude em relação a nós não mudou”, disse. disse Dyukov.