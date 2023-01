Futebol espanhol ‘não faz nada’ para combater o racismo, afirma craque do Real Madrid — CMIO Esportes

O astro da Copa do Mundo, Vinicius Jr, entrou em conflito com as autoridades do futebol espanhol pelo que ele afirma ser uma inação contínua contra o flagelo do racismo dentro do esporte.

O craque brasileiro, de 22 anos, parecia ter sido abusado racialmente em várias ocasiões por torcedores durante a vitória do Real Madrid por 2 x 0 sobre o Real Valladolid na sexta-feira, apenas alguns meses depois que o clube rival Atlético de Madrid emitiu um comunicado em setembro para condenar o que foi descrito como “inaceitável” cânticos dirigidos ao jogador de futebol.

“Os racistas continuam indo aos jogos e vendo de perto o maior clube do mundo e a La Liga continua sem fazer nada”, disse Vinicius após o jogo de sexta-feira.

“Vou continuar de cabeça erguida comemorando as minhas vitórias e as do Real Madrid. No final a culpa é minha.”

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto ea @LaLiga segue sem fazer nada… Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6 — Vini Jr. (@vinijr) 31 de dezembro de 2022

Um porta-voz da La Liga abordou os comentários de Vinicius Jr, reafirmando que “discurso de ódio não tem lugar” dentro do futebol espanhol.

“estamos investigando [Friday’s] partida e, como sempre nesses casos, trabalhará com os clubes e as autoridades competentes para identificar e processar qualquer pessoa culpada de discurso de ódio.

“La Liga detectou vídeos enviados às redes sociais com insultos racistas de uma pessoa, não de grupos, e serão cobrados como em casos anteriores.”

Em outubro de 2021, as autoridades do futebol espanhol relataram supostos casos de abuso racista contra Vinicius Jr ao Ministério Público espanhol.

pt @laliga levamos anos lutando contra o RACISMO. @vinijr es muy desafortunado,injusto y no es cierto publicar que “@laliga no hace nada contra el racismo, informe-se melhor. Estamos a tua disposición para que TODOS JUNTOS, vayamos en la misma dirección. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 31 de dezembro de 2022

No entanto, nesta ocasião, Javier Tebas, presidente da La Liga, emitiu uma resposta furiosa a Vinicius Jr para dizer que se opunha à alegação de que nada estava sendo feito para combater o racismo.

“Na La Liga, lutamos contra o racismo há anos”, escreveu Tebas no Twitter em resposta a Vinicius Jr.

“É lamentável, injusto e falso publicar que a La Liga não faz nada contra o racismo. Informe-se melhor.

“Estamos à sua disposição para que todos juntos, possamos ir na mesma direção.”