Proibição de Wimbledon ‘não mudou nada’, diz estrela da Bielo-Rússia – CMIO Esportes

Aryna Sabalenka, a quinta tenista do ranking mundial, disse que a decisão de Wimbledon de banir jogadores da Bielorrússia e da Rússia no verão passado não afetou nenhuma mudança significativa além de misturar política com esporte.

O bielorrusso Sabalenka estava entre vários jogadores suspensos da competição pelos organizadores do Grand Slam em quadra de grama após a operação militar da Rússia na Ucrânia, já que o evento endossou medidas semelhantes de várias federações esportivas na imposição de sanções ao esporte russo e bielorrusso.

Wimbledon foi posteriormente multado pela ATP e WTA pela mudança, enquanto o evento também teve seus pontos de classificação retirados, devido à decisão de desconvidar vários jogadores importantes.

E antes do primeiro evento do Grand Slam do ano novo, o Aberto da Austrália, que começa em pouco mais de duas semanas, Sabalenka diz que sente que o esporte e a política devem ser mantidos separados.

“Estou muito desapontado que o esporte está de alguma forma na política”, disse Sabalenka ao jornal australiano The Age.

“Somos apenas atletas praticando seu esporte. É isso. Não estamos falando de política. Se todos nós pudéssemos fazer algo, faríamos, mas não temos controle.

“Eles nos baniram de Wimbledon, e o que isso mudou? Nada – eles ainda estão fazendo isso, e isso é triste [part] desta situação.”

Sabalenka, semifinalista em Wimbledon em 2021, acrescentou que espera ter permissão para competir no torneio ainda este ano, embora os organizadores de Wimbledon ainda não tenham sinalizado se encerrarão a suspensão autoimposta de alguns dos maiores esportes. estrelas.

“Foi uma época difícil. Fiquei super desapontado com a decisão deles”, acrescentou Sabalenka.

“Eu realmente senti falta das pessoas porque a atmosfera em Wimbledon é super incrível. Você pode sentir que essas pessoas realmente amam o tênis lá, e eu realmente sinto falta delas.

“Eu realmente espero que eu vou jogar lá [in 2023], só por causa das pessoas, para sentir essa atmosfera. Mas se eles vão nos banir de novo… Não me importo com a decisão de Wimbledon. A única coisa que vou sentir falta é das pessoas.”