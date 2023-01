Ícone do boxe, Manny Pacquiao fecha acordo com organização japonesa de MMA (VIDEO) – CMIO Esportes

O ícone do boxe Manny Pacquiao ainda não está pronto para pendurar as luvas depois de confirmar na véspera de Ano Novo que assinou um contrato para competir sob a bandeira da organização japonesa de MMA Rizin em 2023.

No entanto, entende-se que Pacquaio, 44, não fará uma mudança para as artes marciais mistas. Em vez disso, ele lutará em uma luta de boxe pelo grupo contra um oponente japonês ainda sem nome.

O ex-campeão mundial dos oito pesos competiu recentemente em uma luta de exibição no início de dezembro contra a estrela sul-coreana das artes marciais DK Yoo, que venceu por decisão unânime.

Falando no evento de Réveillon de Rizin no Japão no sábado, Pacquiao revelou que um acordo foi acertado para seu retorno aos ringues e que ele estava “animado para lutar contra um lutador japonês.”

“Alguns meses atrás, eu estava aqui como convidado e hoje tenho um anúncio muito emocionante esta noite.”, disse a estrela filipina.

“Acertei com o Rizin para lutar ano que vem, em breve a data será anunciada e também o adversário que o Rizin vai escolher. Estou aberto e animado para lutar contra um lutador japonês.”

Pacquiao foi acompanhado dentro do ringue pelo chefe do Rizin, Nobuyuki Sakakibara, com uma multidão lotada na mundialmente famosa Saitama Super Arena, rugindo sua gratidão pela promessa de Pacquiao de enfrentar um lutador de nacionalidade japonesa.

O lendário boxeador se juntará a um de seus ex-oponentes mais famosos, Floyd Mayweather, por ter competido no ringue de Rizin.

Mayweather enfrentou anteriormente o kickboxer japonês Tenshin Nasukawa em uma luta de exibição na véspera de Ano Novo de 2018 e novamente em setembro deste ano contra o lutador de MMA Mikuru Asakura, vencendo facilmente no primeiro e no segundo round, respectivamente.

Pacquaio se aposentou do boxe profissional após a derrota para Yordenis Ugas em agosto de 2021, mas desde então lutou em uma série de quatro lutas de exibição, vencendo todas as quatro.

Falando anteriormente, Pacquiao admitiu que adoraria a chance de trocar golpes mais uma vez com Mayweather – e que o faria em uma luta profissional, ao invés de uma exibição, se pudesse ser arranjado.

“Estou disposto a ter uma luta real com ele, não uma exibição”, disse ele ao Fight Hype.

“Precisamos responder a essas perguntas na mente dos fãs. Fui afetado no primeiro ano porque as pessoas me perguntavam: ‘Quando é a revanche?‘”

Com os dois homens agora tendo laços com o ringue de Rizin, talvez uma revanche da luta de maior bilheteria de todos os tempos não possa ser totalmente descartada.