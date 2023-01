Astro do críquete indiano é hospitalizado após acidente de carro com bola de fogo – CMIO Esportes

O jogador de críquete indiano Rishabh Pant sofreu ferimentos na cabeça em um “sério” acidente de carro nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, disseram autoridades.

Pant, 25, estava dirigindo seu Mercedes GLE quando colidiu com grades divisórias na rodovia Delhi-Haridwar por volta das 5h30, horário local, informou o The Times of India, citando a polícia.

O veículo teria capotado várias vezes antes de pegar fogo. Moradores e policiais correram para o local e ajudaram Pant a sair dos destroços.

O guarda-redes foi transferido para o hospital, onde se encontra “consciente e capaz de falar” mas está sendo tratado por ferimentos na testa, na mão e no joelho direito.

“O carro que ele dirigia foi totalmente queimado. Ele teve sorte de sobreviver ao grave acidente”, disse. disse o superintendente da polícia local, Swapn Kishor Singh.

Outro policial disse que Pant pode ter adormecido ao volante, de acordo com o Times of India, embora essas alegações não tenham sido verificadas imediatamente.

As imagens foram compartilhadas online mostrando Pant com a cabeça ensanguentada e enfaixada, enquanto as imagens do CCTV supostamente mostrou o acidente e o resultado imediato.

A equipe de Pant, o Delhi Capitals, confirmou o incidente em uma mensagem nas redes sociais.

“Rishabh Pant sofreu um acidente entre Manglaur e Narsan no distrito de Haridwar. Ele agora foi transferido para um hospital em Dehradun depois de receber tratamento primário em um hospital em Roorkee”, disse. leia um tweet da franquia Indian Premier League (IPL).

Pant é conhecido como um dos batedores-guarda-postigo mais divertidos do críquete.

Ele tem uma média de 43,67 em partidas de teste para a Índia, que cai para 34,6 em partidas internacionais de um dia (ODIs) e 34,61 em partidas no IPL doméstico.

Pant fez parte da equipe indiana que derrotou Bangladesh em sua última partida de teste, encerrada em 25 de dezembro.

Ele acertou 93 corridas nas primeiras entradas, enquanto a Índia vencia por três postigos para selar a Série 2-0.