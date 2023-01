Estrela da Copa do Mundo deve deixar a Premier League russa – mídia – CMIO Esportes

Dejan Lovren, ex-zagueiro do Liverpool que foi crucial para o terceiro lugar da Croácia na Copa do Mundo da FIFA no Catar, deve deixar o Zenit São Petersburgo para assinar pelo Olympique Lyonnais, segundo relatos da França.

Lovren, 33, passou cerca de dois anos e meio na defesa do Zenit depois de assinar pelo time russo em um grande negócio do Liverpool no verão de 2020, vencendo duas Premier Leagues russas e duas Supercopas da Rússia em um passagem extremamente bem-sucedida, embora breve, no futebol russo.

De acordo com a publicação francesa L’Equipe, a chefe do Lyon, Lauren Blanc, identificou Lovren como tendo a experiência necessária para reforçar a defesa de sua equipe, que teve um desempenho inferior até agora nesta campanha.

O jornal informa que Lovren concordou em ingressar no clube francês e que passou em um exame médico pré-transferência.

A equipe de Blanc está atualmente na oitava posição na primeira divisão francesa, cerca de vinte pontos atrás do líder da liga Paris Saint-Germain.

O ex-capitão da França está no comando do Lyon desde outubro, após substituir o holandês Peter Bosz, e disse à mídia nesta semana que em sua primeira janela de transferências deseja atingir os jogadores com o necessário “experiência, agressividade e caráter” para firmar o navio nos ex-campeões franceses.

Lovren ainda tem seis meses restantes do contrato de três anos que assinou com o Zenit, mas parece improvável que cumpra o contrato em meio ao interesse da Ligue 1 e do Lyon – para quem Lovren jogou entre 2009 e 2013 antes de passagens pelo futebol inglês, primeiro pelo Southampton e depois Liverpool.

Lovren fez parte do time do Liverpool que encerrou sua extensa seca para uma Premier League inglesa na temporada 2019-20, ao mesmo tempo que foi parte integrante do triunfo do Lyon na Coupe de France em 2012 durante sua primeira passagem pelo clube.

Ao deixar o Zenit, Lovren se tornará o mais recente jogador de renome a deixar o futebol russo após a operação militar do país na Ucrânia.

Ao todo, Lovren fez 63 partidas em todas as competições pelo Zenit Saint-Petersburg, marcando três gols.