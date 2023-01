Federação de boxe planeja nova categoria trans — CMIO Esportes

O Conselho Mundial de Boxe (WBC) lançará uma convocação para lutadores trans em 2023 com o objetivo de criar uma nova categoria para eles, revelou o presidente Mauricio Sulaiman.

De acordo com o chefe do boxe, a categoria seguiria a regra ‘at birth’, ou seja, lutadores trans só podem enfrentar adversários que tenham o mesmo sexo que eles quando nasceram.

“Vamos fazer uma convocação global para os interessados ​​em 2023 e vamos estabelecer os protocolos, iniciar as consultas e muito provavelmente criar uma liga e um torneio”, disse. Sulaiman disse ao The Telegraph.

O chefe do WBC acrescentou que a organização estava dando o passo no interesse de “segurança e inclusão”.

"Fomos os líderes nas regras do boxe feminino – então os perigos de um homem lutar contra uma mulher nunca acontecerão por causa do que vamos implementar", disse. disse Sulaiman.













A questão da participação trans no esporte tornou-se cada vez mais controversa nos últimos anos.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) promoveu a inclusão de atletas trans, mas em grande parte passou a responsabilidade para as federações esportivas individuais para determinar os riscos e a justiça de atletas nascidos no sexo masculino competindo contra rivais nascidos no sexo feminino.

Sulaiman disse que no caso do boxe, “um homem brigando com uma mulher nunca deve ser aceito, independentemente da mudança de gênero.”

“Não deve haver nenhuma área cinzenta em torno disso e queremos entrar nisso com transparência e as decisões corretas. De mulher para homem ou de homem para mulher, a mudança de gênero nunca será permitida para lutar contra um gênero diferente por nascimento”. ele adicionou.

Sulaiman disse que o WBC estava, no entanto, com o objetivo de garantir a participação como boxeadores trans “merece plenamente [compete] se eles quiserem lutar boxe.

“Estamos abrindo um registro universal em 2023, para que possamos entender os boxeadores que estão por aí – e vamos começar por aí”, disse. ele adicionou.

Órgãos reguladores em alguns esportes, como o triatlo, permitiram a participação de trans, desde que certas regras sobre os níveis de testosterona fossem respeitadas, enquanto outros, como a federação de natação World Aquatics (antiga FINA), criaram uma categoria ‘aberta’ separada.

A nadadora universitária trans americana Lia Thomas ganhou as manchetes nos últimos 12 meses depois que o atleta nascido do sexo masculino dominou uma série de eventos femininos enquanto competia pela Universidade da Pensilvânia.