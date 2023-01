Putin manda recado ao Brasil após morte de Pelé — CMIO Esportes

O líder russo observou que teve a sorte de conhecer pessoalmente o ícone do futebol

O presidente russo, Vladimir Putin, elogiou o “exclusivo” talento de Pelé ao compartilhar uma mensagem de condolências com o povo brasileiro após a morte do ícone do futebol.

Pelé morreu aos 82 anos em São Paulo na quinta-feira, após uma batalha contra o câncer de cólon.

A morte do tricampeão mundial provocou uma manifestação de pesar no Brasil e muito além.

Putin se juntou a expressar sua tristeza em nome do povo russo em uma mensagem dirigida ao colega brasileiro Jair Bolsonaro e compartilhada no site do Kremlin.

“Por favor, aceite nossas mais profundas condolências pelo falecimento do grande jogador de futebol brasileiro Pelé. Leia a mensagem a Bolsonaro, que será substituído no domingo por Luiz Inácio Lula da Silva.













“Edson Arantes do Nascimento foi um filho exemplar do povo brasileiro. Graças ao seu talento, habilidade única, [and] jogo bonito e fascinante, o futebol se tornou o esporte favorito de milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive na Rússia”, acrescentou Putin.

“Tive a sorte de me comunicar pessoalmente com essa pessoa maravilhosa e guardarei para sempre as memórias mais brilhantes dele.

“Por favor, transmita palavras de sinceras condolências à família e amigos do lendário Pelé, bem como a todos os cidadãos de seu país.”

Putin e Pelé foram vistos se encontrando na Copa das Confederações da FIFA 2017 na Rússia, trocando um caloroso aperto de mão nas arquibancadas em uma partida em São Petersburgo.

A dupla também foi fotografada se encontrando no sorteio da Copa do Mundo FIFA 2018 da Rússia, que aconteceu no Kremlin em dezembro de 2017.

Na ocasião, eles se juntaram à lenda do futebol argentino Diego Maradona, que faleceu aos 60 anos em 2020.

O Brasil declarou três dias de luto pela morte de Pelé. Os torcedores terão a chance de prestar suas homenagens quando seu caixão for colocado no centro do campo no estádio do time brasileiro Santos – onde passou a maior parte de sua carreira – na segunda e terça-feira.

Depois disso, o caixão de Pelé será transportado pelas ruas antes de ser sepultado em uma cerimônia privada no Memorial Necropole Ecumenica, em Santos.