Ronaldo finaliza transferência recorde para a Arábia Saudita — CMIO Esportes

A estrela portuguesa deixou o Manchester United em circunstâncias amargas no mês passado

Cristiano Ronaldo se tornou o jogador de futebol mais bem pago da história depois de fechar um contrato para assinar com o time saudita Al Nassr até 2025.

O português, que completa 38 anos em fevereiro, era um agente livre depois de deixar o Manchester United por decisão mútua dias depois de fazer uma avaliação contundente do clube de futebol inglês em entrevista ao apresentador de televisão britânico Piers Morgan.

Foi relatado que o contrato de Ronaldo é o maior negócio já assinado por um jogador de futebol profissional em cerca de US $ 214 milhões por ano.

Ronaldo disse após a conclusão da jogada que ele é “ansioso para experimentar uma nova liga de futebol em um país diferente”.

“Tenho a sorte de ter vencido tudo o que pretendia vencer no futebol europeu e sinto que agora é o momento certo para compartilhar minha experiência na Ásia.,” ele adicionou.

Ao anunciar o acordo, o Al Nassr, nove vezes campeão da Arábia Saudita, disse esperar que a influência de Ronaldo seja um impulso significativo para o futebol na região.

“História em construção”, escreveram nas redes sociais.

“Esta é uma contratação que não apenas inspirará nosso clube a alcançar um sucesso ainda maior, mas também inspirará nossa liga, nossa nação e as gerações futuras, meninos e meninas a serem a melhor versão de si mesmos..”

O acordo ocorre vários meses depois que Ronaldo recusou uma grande oferta de outro time saudita, o Al Hilal, com o jogador dizendo que preferia permanecer no futebol europeu.

Foi relatado que Ronaldo e seu agente, Jorge Mendes, sondaram vários clubes europeus importantes para avaliar seu interesse em contratar Ronaldo, mas nenhuma de suas opções preferidas estava disposta a aceitar as enormes demandas salariais do atacante veterano.

Ele deixou o Manchester United com seis meses restantes de seu contrato de £ 500.000 por semana ($ 605.000), e um dia depois foi suspenso por dois jogos das competições domésticas de clubes por dar um tapa no telefone da mão de um jovem torcedor ao sair do campo após A derrota do United para o Everton em abril.

Entende-se que esta suspensão atrasará sua estreia pelo Al Nassr.

Ronaldo foi visto mais recentemente na Copa do Mundo da FIFA no Catar, onde se tornou o primeiro homem a marcar em cinco Copas do Mundo no jogo de Portugal contra Gana, antes de perder seu lugar na equipe titular antes da eliminação de seu time pelo Marrocos.