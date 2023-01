Ícone do futebol brasileiro, Pelé morre aos 82 anos — CMIO Esportes

O tricampeão mundial faleceu em São Paulo após uma batalha contra o câncer de cólon

O mundo do futebol está de luto depois que foi confirmado que a lenda brasileira Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, morreu aos 82 anos.

Pelé foi internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, no final de novembro, enquanto lutava contra um câncer de cólon. Os médicos anunciaram no início de dezembro que a doença estava progredindo, gerando grandes temores em torno da condição do tricampeão mundial.

Foi confirmado na quinta-feira que o ícone do futebol havia falecido. Pelé deixa sua terceira esposa, Marcia Aoki, e sete filhos.

Um artilheiro prolífico durante seus dias de jogador, Pelé é considerado por muitos como um dos melhores jogadores de futebol – se não o melhor – de todos os tempos.

Ele foi homenageado em sua terra natal brasileira desde que conquistou a primeira de suas três Copas do Mundo com apenas 17 anos na edição de 1958 do torneio na Suécia. Pelé agraciou a competição com seis gols no total, incluindo um hat-trick na semifinal contra a França e uma dobradinha contra a anfitriã Suécia na final.

Pelé e o Brasil seguiriam com sucesso na Copa do Mundo de 1962 no Chile, onde ele foi forçado a perder grande parte do torneio devido a uma lesão. Pelé provou a glória da Copa do Mundo novamente com a imperiosa seleção brasileira que conquistou o título no México em 1970.

Pelé passou a maior parte de sua carreira no Santos no Brasil, estreando pelo clube costeiro do estado de São Paulo aos 15 anos em 1956. Ele deixaria o time como seis vezes campeão da liga brasileira e duas vezes continental e campeão mundial em 1974.

Famoso por seus feitos goleadores, Pelé se aposentou da seleção brasileira em 1971, tendo marcado 77 gols em 92 partidas – recorde igualado apenas recentemente por Neymar. Pelé encerrou sua carreira no New York Cosmos em 1977.

Em seus dias pós-jogo, Pelé foi nomeado embaixador da ONU para ecologia e meio ambiente em 1992 e Embaixador da Boa Vontade da UNESCO em 1994.

Em mais um sinal de seu reconhecimento global, Pelé recebeu o título de cavaleiro honorário da Rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham em 1997.

Foi também em meados dos anos 90 que a France Football revisou sua política de incluir apenas jogadores europeus para a disputa da Bola de Ouro, concedendo a Pelé sete edições anteriores da maior honra individual do futebol em 2015.