Homenagens ao ‘Rei’ Pelé — CMIO Esportes

Figuras proeminentes do mundo do futebol e além compartilharam mensagens de condolências

Homenagens foram feitas para a lenda do futebol brasileiro Pelé, que morreu aos 82 anos na quinta-feira. Considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos, Pelé conquistou a Copa do Mundo três vezes durante sua notável carreira – o único homem a conseguir o feito.

A morte de Pelé foi confirmada por sua família e funcionários do hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele havia sido internado para tratamento no final de novembro como parte de sua batalha contra o câncer de cólon.

A filha de Pelé, Kely Nascimento, um de seus sete filhos, compartilhou uma mensagem nas redes sociais de membros da família dando as mãos ao ícone do futebol em sua cama de hospital.

“Tudo o que somos é por sua causa. Nós te amamos infinitamente. Descanse em paz,” Nascimento escreveu.

A notícia da morte de Pelé provocou uma onda de luto em sua terra natal e muito além.

Atual estrela brasileira Neymar – que divide com Pelé o recorde de artilheiro de todos os tempos da seleção com 77 gols – elogiou o impacto transformador de Pelé no futebol.

“Pelé mudou tudo. Ele transformou o futebol em arte, entretenimento. O futebol e o Brasil elevaram-se graças ao Rei! Ele se foi, mas sua magia perdurará. Pelé é eterno!” Neymar escreveu em uma mensagem para seus 199 milhões de seguidores no Instagram.













Cristiano Ronaldo também prestou homenagem ao homem conhecido como o ‘Rei’.

“Minhas profundas condolências a todo o Brasil e, em especial, à família de Edson Arantes do Nascimento (Pele)”, escreveu o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.

“O amor que você sempre me demonstrou foi retribuído em cada momento que compartilhamos mesmo à distância.

“Ele nunca será esquecido e sua memória viverá para sempre em cada um de nós, amantes do futebol.

“Descanse em paz Rei Pelé.”

A seleção argentina foi recentemente parabenizada por Pelé pelo sucesso na Copa do Mundo no Catar, e o capitão Lionel Messi compartilhou uma homenagem com fotos de si mesmo ao lado do grande brasileiro.

“Descanse em paz,” ler uma mensagem de Messi.

Como Pelé – que levou o Brasil ao primeiro título da Copa do Mundo em 1958 com apenas 17 anos – o astro francês Kylian Mbappé é outro jogador que iluminou o torneio ainda adolescente.

Mbappé compartilhou uma comovente homenagem no Twitter com uma foto dele e de Pelé sorrindo.

“O rei do futebol nos deixou, mas seu legado jamais será esquecido. DESCANSE REI,” escreveu o francês para a frente.

Na Rússia, as redes sociais da seleção nacional de futebol compartilharam uma imagem de Pelé ao lado do falecido Lev Yashin – um homem considerado por muitos o maior goleiro de todos os tempos.

No nível político, o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, prestou homenagem ao observar o impacto de Pelé na promoção de sua nação em todo o mundo como a primeira megaestrela global do futebol.

“Poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe quanto ele… Ele não jogava só. Ele deu um show completo. Obrigado, Pelé”, escreveu o líder.













Um dos marcos mais famosos do Brasil – a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro – foi iluminado com as cores nacionais na quinta-feira como um sinal de respeito ao falecido ícone do futebol.

O Brasil anunciou três dias de luto.

O corpo de Pelé será retirado do hospital Albert Einstein na madrugada desta segunda-feira e seu caixão será colocado no centro de campo do Estádio Vila Belmiro.

O estádio é a casa do clube de futebol Santos – onde Pelé passou a maior parte de uma carreira na qual marcou mais de 1.200 gols.

O corpo de Pelé permanecerá lá por 24 horas enquanto os torcedores prestam suas homenagens, antes de um desfile carregar seu caixão pelas ruas – incluindo a casa de sua mãe de 100 anos, Celeste – para um enterro privado no Memorial Necropole Ecumenica em Santos.