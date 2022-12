Djokovic fala pela primeira vez desde o retorno à Austrália – CMIO Esportes

Novak Djokovic admitiu que “não pode esquecer” sua deportação da Austrália há 12 meses, mas mesmo assim está satisfeito por estar de volta a um país onde teve sucesso recorde em Grand Slam.

Djokovic voltou à Austrália esta semana depois que uma proibição de visto imposta à sua deportação em janeiro foi anulada pelo governo.

O jogador de 35 anos jogará o torneio internacional de Adelaide, que começa neste fim de semana, antes do início do Aberto da Austrália em Melbourne, no final de janeiro.

“É bom estar de volta à Austrália. Obviamente, o que aconteceu há 12 meses não foi fácil para mim, para minha família, para minha equipe, para quem está perto de mim”. Djokovic disse à mídia na quinta-feira, falando publicamente pela primeira vez desde seu retorno.

“É obviamente decepcionante deixar o país assim, mas eu realmente esperava ter minha permissão de volta para jogar aqui porque é um país onde tive um tremendo sucesso em minha carreira.”













Djokovic conquistou nove de seus títulos de Grand Slam em Melbourne – tornando-o o jogador masculino mais bem-sucedido de todos os tempos no torneio.

“Sempre me senti muito bem na Austrália, joguei meu melhor tênis e recebi muito apoio. Espero que eu possa ter outro ótimo verão ”, acrescentou o sérvio.

“Você não pode esquecer esses eventos. É uma daquelas coisas que fica com você, eu acho, para o resto de sua vida.

“É algo que nunca experimentei antes e espero que nunca mais. Mas é uma experiência de vida valiosa para mim, mas tenho que seguir em frente.”

Quando questionado sobre que tipo de recepção esperava da torcida australiana, Djokovic esperava que sua positividade fosse retribuída.

“Estou torcendo para que tudo seja positivo. Obviamente, não é algo que eu possa prever. Farei o possível para jogar um bom tênis e levar bons sentimentos e boas emoções à torcida.

“O que aconteceu há 12 meses não foi fácil de digerir, mas tive que seguir em frente. Esse evento não substituirá o que vivi na Austrália e em Melbourne ao longo da minha carreira.

“Então, venho aqui com emoções muito positivas e estou ansioso para jogar aqui. Tem sido o meu Slam favorito.”













Djokovic se alinha no evento ATP 250 em Adelaide ao lado de alguns grandes nomes do jogo masculino que pretendem usar o torneio como um forte ajuste para Melbourne.

Djokovic apontou para os russos Daniil Medvedev e Andrey Rublev como jogadores que estão prontos para o desafio.

Djokovic foi autorizado a retornar à Austrália depois que o governo anulou sua proibição de visto de três anos em novembro.

Ele havia sido deportado em janeiro antes do Aberto da Austrália de 2022 em uma disputa por causa de seu status de vacina contra a Covid, apesar de ter recebido uma isenção médica para competir.

Djokovic foi detido ao chegar e mantido em uma instalação de imigração, antes de perder uma batalha judicial após a intervenção do ministro do governo australiano, Alex Hawke.

Autoridades australianas alegaram que a presença de Djokovic poderia incitar “anti-vacina” sentimento da população, diante de sua decisão de não se vacinar contra o vírus.

Desde então, a Austrália abandonou seus requisitos de vacina para visitantes estrangeiros no país.

O Aberto da Austrália começa em Melbourne Park na segunda-feira, 16 de janeiro, e vai até domingo, 29 de janeiro.

Rafael Nadal é o atual campeão masculino depois de derrotar o russo Medvedev em um jogo épico de cinco sets na final em janeiro.