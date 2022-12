Comentários oficiais russos sobre os planos da Supercopa da UEFA — CMIO Esportes

A Uefa ainda não contatou as autoridades da cidade russa de Kazan sobre a situação da Supercopa de 2023, que será realizada lá, de acordo com o ministro do Esporte do Tartaristão, Vladimir Leonov.

“No momento, a Supercopa está no nosso calendário, não houve declarações oficiais sobre seu cancelamento ou adiamento. Leonov disse à RIA Novosti na quinta-feira.

“Estamos prontos para a partida, será ótimo se for em Kazan no ano que vem. Há muito tempo que não há comunicação com a UEFA.

“Acho que depois das festas de final de ano, de qualquer forma, precisamos fazer algum tipo de contato, porque faltam seis meses [until the final is due to be held],” acrescentou Leonov.

“Entendemos o que precisa ser feito, mas ainda tem que haver acordos diretos. Acho que no início do ano serão anunciadas algumas decisões sobre esse assunto”.













A Supercopa da UEFA é tradicionalmente realizada em agosto, no início da nova temporada, e apresenta os vencedores das duas principais competições da federação – a Liga dos Campeões e a Liga Europa.

Kazan recebeu os direitos de hospedagem da final da UEFA em março de 2020, com o jogo marcado para 45.000 lugares na AK Bars Arena – uma das sedes da Copa do Mundo da FIFA 2018.

No entanto, o potencial anfitrião do evento em Kazan – que seria a primeira vez para a Rússia – está em grande dúvida depois que a UEFA e a FIFA baniram todas as seleções russas de suas competições em fevereiro, após o início do conflito na Ucrânia.

A Rússia também foi indefinidamente proibida de sediar grandes eventos, com São Petersburgo destituído da final da Liga dos Campeões de 2022 que receberia em maio.

O jogo foi transferido para Paris, onde foi marcado por maus tratos aos torcedores pela polícia local.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

UEFA se opõe a possível saída da Rússia – mídia

O canal de esportes americano ESPN informou em maio que Kazan inevitavelmente perderia a Supercopa.

Além disso, colocando a partida em dúvida, está a possível decisão da Federação Russa de Futebol (RFU) de deixar a UEFA e se juntar à sua contraparte asiática, a Confederação Asiática de Futebol (AFC).

Espera-se que o comitê executivo da RFU vote esta semana sobre o assunto, depois de adiar uma decisão inicial planejada para terça-feira.

O atual detentor da Supercopa da UEFA é o gigante espanhol Real Madrid, que derrotou o alemão Eintracht Frankfurt na última edição da partida no Estádio Olímpico de Helsinque, em agosto.