Estrela do UFC ‘recusa oferta’ para ajudar rival a se preparar para luta pelo título de Makhachev – CMIO Esportes

Arman Tsarukyan diz que foi convidado a ajudar o australiano Alexander Volkanovski em seus preparativos

O lutador armênio-russo do UFC Arman Tsarukyan disse que recusou uma oferta para ajudar Alexander Volkanovski a se preparar para sua próxima luta pelo título dos leves contra Islam Makhachev.

O campeão dos penas Volkanovski pretende se juntar a um grupo raro de ‘bicampeões’ do UFC quando enfrentar o atual detentor do título até 155 libras, Makhachev, no evento principal do UFC 284 em casa, em Perth, em fevereiro.

De acordo com Tsarukyan – um homem que deu a Makhachev um teste severo em sua luta leve em São Petersburgo em 2019 – representantes de Volkanovski procuraram recrutá-lo como sparring para o australiano.

“Ele tentou me conectar ao seu campo de treinamento,” Tsarukyan disse à Match TV. “Recusei, porque não adiantava, entendi que no momento não estou treinando ativamente. Eu nem perguntei sobre os termos.

Tsarukyan, 26, disse que foi contatado por seu empresário e outro amigo sobre uma possível ligação com Volkanovski, bem como um contato não identificado nos Estados Unidos.

“Não acho que faça sentido para mim estar em seu acampamento, mesmo que haja benefícios financeiros. Se eu tivesse preparação, se eu entendesse que iria para a Austrália como dublê [for the fight]então provavelmente eu iria.

“Mas eu tinha férias marcadas para este ano, não fico em casa há 8 ou 9 meses.”













Tsarukyan ostenta um cartel de 6-2 desde sua estreia no UFC contra Makhachev em 2019, e algumas atuações impressionantes o viram apontado como um potencial futuro candidato ao título dos leves.

Tsarukyan esteve em ação pela última vez em dezembro, quando conquistou uma vitória por decisão unânime sobre o russo Damir Ismagulov – dando a ele a primeira derrota em 20 lutas.

Tsarukyan se encontra no nono lugar no ranking de 155 libras do UFC, enquanto Volkanovski terá como objetivo derrubar o homem no topo da lista – Makhachev.

Volkanovski, 34, foi solicitado a subir depois de governar o ranking dos penas com mão de ferro.

O atual rei peso por peso do UFC, ele está invicto há 12 lutas desde que entrou na organização – e suas últimas 22 no total.

Makhachev, por sua vez, vai se aventurar em território inimigo para a primeira defesa do título que conquistou ao finalizar o brasileiro Charles Oliveira no UFC 280, em Abu Dhabi, em outubro.













O Daguestão vem de 11 vitórias consecutivas e conta com o apoio do mentor e amigo Khabib Nurmagomedov para impor uma nova era de domínio na divisão.

Tsarukyan disse que vê a luta a favor de Makhachev, mas alertou que o australiano pode representar uma ameaça se conseguir manter a luta em pé e evitar o alardeado jogo de chão de Makhachev.

“[Volkanovski] defendeu o [featherweight] título tantas vezes, ele é experiente, poderoso no pé. Ele não pode ser descartado, por algum motivo as pessoas o subestimam muito”, disse Tsarukyan.

"Eu classificaria 40/60. Quarenta para Volkanovski e 60 para o Islã."













Volkanovski afirmou em uma aparição recente em um podcast com o ex-campeão dos médios do UFC, Michael Bisping, que adoraria a chance de “tirar” Makhachev – conhecendo sua reputação e a do homem ao seu lado, Khabib.

“O desafio, o adversário que tenho, isso me empolga mais. Ir para este campeão e derrotar alguém como o Islam é realmente o que as pessoas vão se lembrar ”, disse o australiano.

“Muitas pessoas pensam que ele é imparável agora, mas vou mostrar a vocês que ele é imbatível e mal posso esperar para ir lá e fazer minhas coisas.”

Em resposta, Makhachev prometeu que seu oponente “pânico” dentro de 15 segundos após ser levado ao chão.