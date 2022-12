Mbappé responde à zombaria da Argentina na Copa do Mundo — CMIO Esportes

O atacante francês Kylian Mbappé insistiu que não está preocupado com as comemorações da Copa do Mundo da Argentina depois que o goleiro Emiliano Martinez zombou dele durante um desfile de vitória em Buenos Aires.

Martinez foi visto segurando uma boneca com o rosto de Mbappé durante o passeio de ônibus aberto da seleção argentina pela capital do país na semana passada.

O goleiro também foi ouvido pedindo uma “minuto de silêncio” por Mbappé no vestiário do Estádio Lusail, no Catar, depois que os sul-americanos venceram a França nos pênaltis na final da Copa do Mundo.

Voltando à ação pelo Paris Saint-Germain na quarta-feira – quando marcou o gol da vitória nos acréscimos na cobrança de pênalti – Mbappé disse que não se incomodou com Martinez ou com as piadas a esse respeito.













“As comemorações não são problema meu” Mbappé disse, conforme relatado pela RMC Sport.

“Não gasto energia com coisas tão fúteis, o importante para mim é dar o meu melhor pelo meu clube.

“Vamos esperar que o Leo (Messi) volte para continuar marcando e ganhando jogos. acrescentou a estrela francesa.

O companheiro de equipe do PSG, Lionel Messi, recebeu uma folga extra do clube depois de levar a Argentina à sua primeira vitória na Copa do Mundo em 36 anos, mas deve voltar a Paris no início de janeiro.

“Falei com (Messi) depois da (final), dei-lhe os parabéns. disse Mbappé.

“Foi a busca de uma vida inteira para ele, para mim também, mas falhei. Você sempre tem que ser um bom esportista.”













Mbappé e Messi foram dois dos principais protagonistas da final do Catar em 18 de dezembro.

Messi marcou duas vezes, enquanto Mbappé fez um hat-trick em um clássico de todos os tempos que terminou em 3 a 3 após a prorrogação.

Os dois homens marcaram na disputa de pênaltis, mas os franceses Kingsley Coman e Aurelien Tchouameni erraram o chute – o pênalti do primeiro foi defendido por Martinez.

A derrota privou a França e Mbappé, de 24 anos, de defender o título conquistado na Rússia em 2018.

“Pessoalmente, nunca vou superar isso” disse Mbappé. “Mas meu clube não é responsável por esse fracasso, tentei voltar com a energia mais positiva possível.”

Mbappé deixou o Mundial do Catar com a Chuteira de Ouro como artilheiro com oito gols.

Messi foi agraciado com a Bola de Ouro de melhor jogador do torneio, enquanto Martinez recebeu as Luvas de Ouro de melhor goleiro.

Embora Mbappé tenha dito que não está preocupado, as comemorações pós-Copa do Mundo de Martinez irritaram algumas figuras na França.

O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noel Le Graet, disse que escreveu uma carta de reclamação aos seus colegas da Associação Argentina de Futebol (AFA) para expressar sua insatisfação.