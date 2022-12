O Comitê Olímpico Internacional (COI) está ciente de que as competições diminuem significativamente sem atletas russos, de acordo com o vice-primeiro-ministro russo Dmitry Chernyshenko. Ele afirmou que o COI está sob pressão de forças externas para agir contra a Rússia, inclusive do governo dos EUA.

“Infelizmente, o COI não é uma organização independente. Como podemos ver, eles estão sujeitos à influência direta do Departamento de Estado dos EUA e agem absolutamente sob suas ordens”. Chernyshenko disse em uma aparição na televisão russa na quarta-feira, conforme citado pela TASS.

Chernyshenko apontou para uma declaração em uma cúpula do COI no início de dezembro, quando a organização disse que exploraria um caminho de volta à competição para atletas russos e bielorrussos, mas sob status estritamente neutro.













“[The IOC] adotou uma resolução de que deveriam ser tomadas as medidas necessárias para a participação de atletas russos e bielorrussos, mas sem bandeira e hino”, disse Chernyshenko.

“Eles entendem que seu produto é muito degradado sem a nossa participação.”

O COI recomendou inicialmente em 28 de fevereiro que as federações esportivas proibissem os atletas russos e bielorrussos sempre que possível por causa do conflito na Ucrânia.

A decisão levou esportistas dos dois países a perder dezenas de grandes eventos, incluindo os Jogos Paraolímpicos de Inverno de 2022 em Pequim.

“É claro que eles se roubaram porque nenhuma competição internacional pode ser considerada completa sem a participação da Rússia”, disse. disse Chernyshenko.

“Qualquer campeão mundial ou olímpico, se recebeu um prêmio na ausência de nossos atletas, entende que é inferior.”













Chernyshenko é uma figura proeminente no esporte russo e chefiou o comitê organizador local dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi 2014.

Como parte das sanções do COI contra a Rússia emitidas em fevereiro, ele e o presidente Vladimir Putin foram destituídos das Ordens Olímpicas que lhes haviam sido concedidas.

Chernyshenko disse que, apesar das barreiras impostas aos atletas russos em nível internacional, o país organizou um grande número de alternativas domésticas para seus esportistas em 2022.

Além disso, a Rússia está trabalhando para desenvolver laços esportivos com os países do BRICS, Organização de Cooperação de Xangai (SCO) e grupos de nações da Comunidade de Estados Independentes (CEI), disse o vice-primeiro-ministro.

Chernyshenko acrescentou que espera que os atletas russos sejam liberados para competir nas competições de qualificação antes das Olimpíadas de Paris 2024.