Campeão mundial de boxe é solto após prisão por violência doméstica — CMIO Esportes

Gervonta Davis foi detido menos de duas semanas antes de se apresentar em sua próxima luta

O campeão mundial de boxe Gervonta Davis foi libertado sob fiança após sua prisão esta semana sob a acusação de violência doméstica contravenção de agressão causando danos corporais.

Diz-se que Davis, 28, atingiu uma mulher com um ‘tapa do tipo mão fechada’, deixando-a com uma pequena abrasão na parte interna do lábio superior.

A polícia deteve o campeão peso leve da WBA na terça-feira depois de receber uma ligação de uma mulher alegando que alguém estava tentando “matar” dela.

De acordo com o Gabinete do Xerife de Broward, citado pela ESPN, Davis foi libertado sob fiança de US$ 1.000 após uma audiência na quarta-feira.

O canal de esportes dos EUA obteve o áudio de uma ligação para o 911 na qual uma mulher foi ouvida implorando à polícia para ajudá-la, dizendo: “Estou tentando ir para casa, tenho um bebê no carro e [he] me atacou… Ele vai me matar”.













Em uma postagem de mídia social já excluída, o lutador invicto Davis parecia negar as acusações contra ele.

Ele compartilhou uma imagem de sua filha assistindo ao filme da Disney ‘Frozen’, escrevendo: “Isso foi ontem, momentos antes de eu e minha mãe filha termos [an] argumento!

“Eu nunca coloquei minhas mãos na minha mãe nem na porra da minha filha, você está louco!”

“Eu não sou um monstro,” Davis acrescentou, alegando: “Eles até postaram um trecho da ligação da polícia em que minha mãe criança estava chorando ao telefone. [because] Eu não daria minha caminhonete a ela!

A prisão de Davis ocorreu menos de duas semanas antes de ele enfrentar Hector Luis Garcia na Capital One Arena em Washington DC.

A rede de TV Showtime disse que era “olhando dentro” a situação, de acordo com a ESPN.

A luta de 7 de janeiro com Garcia deve ser um prelúdio para uma luta de grande sucesso entre Davis e o invicto lutador americano Ryan Garcia em Las Vegas em abril.

Davis venceu todas as 27 lutas profissionais, com 25 dessas vitórias à distância.

Anteriormente, ele era administrado pela empresa de Floyd Mayweather, a Mayweather Promotions, mas a separação foi confirmada no início deste ano.

Apelidado de ‘Tank’, Davis teve vários desentendimentos com a lei ao longo de sua carreira. Ele deve comparecer a um tribunal de Baltimore em fevereiro sob várias acusações por seu suposto envolvimento em um atropelamento em novembro de 2020.

Davis já enfrentou acusações decorrentes de um incidente em um jogo de basquete em fevereiro de 2020, quando foi acusado de “batendo” sua ex-namorada, embora o caso tenha sido arquivado este mês.

Davis lutou pela última vez em maio deste ano, quando parou Rolando Romero na sexta rodada de sua luta pelo título no Barclays Center, no Brooklyn.