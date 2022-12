Índia pronta para sediar as Olimpíadas ‘em grande estilo’ – ministro – CMIO Esportes

O oficial de esportes Anurag Thakur diz que seu país se candidatará aos Jogos de Verão de 2036

A Índia está considerando seriamente uma candidatura para os Jogos Olímpicos de 2036 e seria capaz de sediar o evento “em grande forma,” de acordo com o Ministro dos Esportes Anurag Thakur.

“Todos sabemos que as vagas estão reservadas até 2032. Mas, a partir de 2036, temos esperanças e tenho certeza de que a Índia preparará totalmente uma candidatura para as Olimpíadas”, disse. Thakur disse ao Times of India em uma entrevista na terça-feira.

A provável cidade anfitriã seria Ahmedabad, no estado de Gujarat, e o governo daria todo o seu apoio a uma candidatura da Associação Olímpica Indiana (IOA), acrescentou Thakur.

A Índia já sediou os Jogos Asiáticos em 1982 e os Jogos da Commonwealth em 2010 – mas as Olimpíadas seriam o maior espetáculo esportivo global a chegar a uma nação com uma população de cerca de 1,4 bilhão de pessoas.













“A Índia está pronta para se candidatar positivamente… Posso garantir que não apenas sediaremos as Olimpíadas, mas também sediaremos em grande estilo,” Thakur disse.

“Se a Índia é notícia em todos os setores, da manufatura aos serviços, por que não nos esportes? A Índia está olhando muito seriamente para a licitação para as Olimpíadas de 2036”.

Além da Índia, várias outras nações manifestaram interesse em receber os Jogos de 2036.

Isso inclui Egito, Coreia do Sul, China, Indonésia, Catar, Itália, Reino Unido, Turquia, Dinamarca, Canadá e México.

As autoridades russas também estão considerando a ideia de uma candidatura olímpica para a cidade de Vladivostok, no extremo leste.

Caso isso não se concretize, o ministro do Esporte, Oleg Matytsin, disse em junho que a Rússia ficaria feliz em fornecer qualquer experiência que pudesse à Índia, com Sochi tendo sediado os Jogos de Inverno em 2014.

A próxima edição dos Jogos de Verão acontece em Paris em 2024, seguida de Los Angeles quatro anos depois. Os Jogos Olímpicos de Verão de 2032 foram concedidos a Brisbane, na Austrália.