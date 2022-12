Neymar expulso por mergulho na volta à ação na França — CMIO Esportes

O atacante brasileiro foi expulso após receber dois cartões amarelos em dois minutos

Furioso, Neymar foi expulso por mergulhar em sua primeira partida pelo Paris Saint-Germain desde a Copa do Mundo, já que os campeões franceses precisavam de um pênalti final de Kylian Mbappé para resgatar a vitória contra o Strasbourg no confronto da Ligue 1 na noite de quarta-feira.

Neymar recebeu um cartão amarelo aos 61 minutos no Parc des Princes depois de acertar o meio-campista adversário Adrien Thomasson no rosto com a mão, e apenas um minuto depois recebeu sua ordem de marcha por mergulhar dentro da área de Strasbourg.

O brasileiro protestou furiosamente contra a decisão, enfrentando o árbitro Clement Turpin. Mas a expulsão permaneceu e o PSG foi forçado a jogar o restante da partida com dez jogadores.

A emissora francesa Canal Plus afirmou que Neymar deixou o Parc des Princes apenas “minutos” após a expulsão e não esperou para ver o final da partida.

Neymar havia dado a assistência para o PSG abrir o placar aos 14 minutos, quando o compatriota Marquinhos cabeceou em cruzamento.

Mas Marquinhos marcou do lado errado aos 51 minutos, quando desviou um cruzamento de Thomasson para a própria rede.

Após a expulsão de Neymar – que foi a quinta pelo PSG desde que ingressou em um acordo recorde mundial de € 222 milhões (US$ 236 milhões) em 2017 – coube a Mbappé resgatar os três pontos de pênalti.













O atacante francês converteu uma cobrança de pênalti aos seis minutos dos acréscimos do segundo tempo após ser derrubado dentro da área – marcando seu retorno com um gol dez dias depois de enfrentar a decepção com a França na final da Copa do Mundo no Catar.

A vitória do PSG ampliou a liderança do Campeonato Francês para oito pontos, mas não contará com o suspenso Neymar para o confronto com o Lens, segundo colocado, no dia de Ano Novo.

Outro jogador ausente do PSG no domingo será Lionel Messi, que comemora a vitória da Argentina na Copa do Mundo em sua terra natal.

O técnico do PSG, Christophe Galtier, disse nesta semana que Messi recebeu licença até 1º de janeiro e deve voltar a Paris um ou dois dias depois disso.