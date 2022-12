Djokovic volta à Austrália pela primeira vez desde a deportação – CMIO Esportes

Novak Djokovic voltou à Austrália pela primeira vez desde que foi deportado em janeiro, após uma briga feia em torno de seu status de vacina contra a Covid.

Djokovic pousou em Adelaide na terça-feira e já foi visto treinando nas quadras do Memorial Drive antes do torneio internacional de Adelaide, que começa no domingo.

Além disso, Djokovic terá como meta o 10º título recorde quando o Aberto da Austrália começar em Melbourne, em 16 de janeiro.

O sérvio teve sua proibição de visto de três anos anulada pelo governo australiano em novembro, abrindo caminho para ele retornar a um país onde teve imenso sucesso ao longo de sua carreira.













O jogador de 35 anos enfrentava a ameaça de não poder voltar para a Austrália depois de ser deportado em janeiro por causa de uma disputa sobre sua posição sobre a vacina.

Djokovic havia chegado com dispensa médica para disputar o Aberto da Austrália de 2022 – onde foi o atual campeão – após se recuperar de uma infecção por Covid-19.

Mas ele foi detido ao chegar e finalmente expulso do país após uma batalha judicial e intervenção do governo.

Autoridades australianas alegaram que a recusa de Djokovic em ser vacinado contra o coronavírus poderia incitar “anti-vacina” sentimento dentro do país.

No entanto, a Austrália removeu os requisitos de vacina para visitantes e as autoridades derrubaram todas as barreiras à reentrada de Djokovic em novembro.

Na ausência de Djokovic, Rafael Nadal conquistou o título de 2022 em Melbourne Park ao derrotar o russo Daniil Medvedev na final.

Desde então, Nadal conquistou 22 títulos de Grand Slam com vitória no Aberto da França – um título à frente de Djokovic, que conquistou seu 21º Grand Slam com sucesso em Wimbledon no verão.













Aproximando-se do Aberto da Austrália de 2023, Craig Tiley, chefe da Tennis Australia, disse que “muita confiança” que os fãs receberiam Djokovic de braços abertos.

“Somos um público esportivo muito bem educado, principalmente aqueles que vêm ao tênis, amam o tênis, adoram ver grandeza, adoram ver grande atletismo, grandes partidas” disse Tiley.

“E tenho muita confiança de que os fãs reagirão como esperamos que reajam e tenham respeito por isso.”

Falando depois de receber a liberação do visto em novembro, Djokovic disse que estava “muito feliz” estar voltando para a Austrália.

“Sempre sou grato por passar por experiências, não importa quais sejam. Eu tento ser otimista e positivo na vida”, disse Djokovic.

“Estou ansioso para começar o novo ano na Austrália e veremos como será o próximo ano.”