Chefe antidoping russo rejeita críticas sobre o caso Valieva – CMIO Esportes

Veronika Loginova rejeitou a noção de que sua agência não conseguiu chegar a uma decisão com rapidez suficiente

A diretora-geral da Agência Russa Antidoping (RUSADA), Veronika Loginova, reagiu às acusações de que sua organização lidou mal com a investigação envolvendo a patinadora artística adolescente Kamila Valieva.

A Agência Mundial Antidoping (WADA) entrou com um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) em novembro, argumentando que a RUSADA não havia chegado a uma decisão sobre Valieva “dentro de um prazo razoável.”

Surgiu nas Olimpíadas de Inverno de Pequim em fevereiro que Valieva – então com 15 anos – havia testado positivo para o medicamento cardíaco proibido trimetazidina com base em uma amostra coletada em dezembro de 2021.

A RUSADA anunciou em setembro que uma audiência disciplinar ocorreria potencialmente em outubro, mas depois afirmou que qualquer decisão permaneceria confidencial devido à idade e status de Valieva como “pessoa protegida”.













Falando à TASS esta semana, o diretor-geral Loginova rejeitou as acusações de que a investigação havia se arrastado desnecessariamente.

“Não concordamos com a alegação de que a RUSADA não organizou as audiências a tempo”, disse Loginova.

“Agora todos precisam ter paciência e não espalhar informações falsas na mídia.

“Anunciamos oficialmente nossa posição, ou seja, nossa intenção de não divulgar publicamente nenhum detalhe sobre o andamento da consideração de [Valieva’s] caso.

“Fomos orientados pelo fato de que a divulgação dessas informações não beneficiaria nenhuma das partes envolvidas no caso.

“O direito de divulgação pública permanece conosco e, quando a decisão final sobre o caso for tomada, retornaremos a esse assunto”, disse. acrescentou o oficial da RUSADA.

Loginova observou que o caso de Valieva envolveu a investigação de membros de sua comitiva, com a patinadora treinada pelo renomado Eteri Tutberidze.

“A RUSADA não atrasou o processamento dos resultados em nenhuma etapa. Houve uma investigação sobre o pessoal que trabalhou com o atleta menor de idade, fomos obrigados a realizá-la e sempre investigamos nos casos em que se trata de pessoas protegidas”, afirmou. disse Loginova.

“A investigação foi realizada dentro de um prazo razoável e em cooperação com o Departamento de Investigação da WADA.”













O teste positivo de Valieva foi anunciado após ela já ter ajudado seu país a conquistar a medalha de ouro na prova de patinação artística por equipes nos Jogos de Pequim.

Valieva foi liberada para competir no evento individual feminino em uma audiência de emergência do CAS em Pequim, mas terminou em um decepcionante quarto lugar, apesar de ser a forte favorita ao ouro.

Caso Valieva seja punido pelo CAS, o Comitê Olímpico Russo (ROC) perderia a medalha de ouro da equipe de patinação artística, com os EUA sendo promovidos ao primeiro lugar, o Japão subindo para a prata e o Canadá levando o bronze.

Valieva e seus colegas patinadores russos estão atualmente banidos de eventos internacionais devido a sanções impostas pela União Internacional de Patinação (ISU) por causa do conflito na Ucrânia.