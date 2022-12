Não há razão para desconfiar da WADA – chefe antidoping da Rússia – CMIO Esportes

A proibição de dois anos da Rússia expirou este mês e o país está trabalhando duro para ser restabelecido, disse Veronika Loginova

A Agência Russa Antidoping (Rusada) está fazendo tudo ao seu alcance para garantir a reintegração no órgão regulador internacional WADA, mas não há certeza de que isso acontecerá em um futuro próximo, de acordo com a diretora-geral Veronika Loginova.

“Não há garantias de reintegração [with the World Anti-Doping Agency]. Recentemente, a questão foi levantada com muita frequência em várias reuniões e mesas redondas”, Loginova disse à TASS em uma entrevista publicada na terça-feira.

“Todo mundo diz: onde estão as garantias? Repito: não há. Mas segue-se disso que devemos desistir e não fazer nada?”

A WADA impôs uma proibição de quatro anos à Rússia dos principais esportes internacionais em dezembro de 2019, após alegações de que os dados de um laboratório de Moscou foram manipulados – alegações que as autoridades russas negaram.













As sanções foram posteriormente reduzidas para dois anos após recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), mas ainda significava que os atletas russos eram forçados a competir sem a bandeira e o hino nacional em eventos como os Jogos Olímpicos de Verão de 2020 e os Jogos de Inverno de 2022.

A proibição terminou formalmente em 17 de dezembro, embora o presidente da WADA, Witold Banka, tenha alertado com antecedência que a RUSADA não seria restabelecida automaticamente e ainda teria que passar por várias etapas de verificações de conformidade.

Ele também sugeriu que os problemas de confiança permaneçam com a RUSADA – algo que Loginova disse que não deveria ser o caso.

“A RUSADA, dentro de sua competência, está tomando medidas abrangentes para cumprir todas as condições para a restauração prescritas na decisão do CAS”, Loginova disse à TASS.

“Continuaremos a fazer tudo ao nosso alcance para retornar o status de conformidade o mais rápido possível.

“Estamos o mais abertos possível. Acho que agora não pode haver desconfiança entre a RUSADA e a WADA”.

Loginova enfatizou que a Rússia estava tomando medidas para garantir que sua legislação doméstica estivesse alinhada com a da WADA e liquidando quaisquer pagamentos por serviços de teste, monitoramento e custos legais.













A WADA e a RUSADA estão atualmente em desacordo sobre o caso da patinadora olímpica Kamila Valieva, que apresentou um resultado positivo para o medicamento cardíaco proibido trimetazidina em uma amostra coletada em dezembro de 2021.

A WADA acusou a RUSADA de protelar a condução da investigação – algo que Loginova contestou. A RUSADA também disse que o caso deve permanecer confidencial, já que Valieva tem 16 anos.

Loginova acrescentou que qualquer desacordo com a WADA em relação ao patinador artístico era um “questão separada” ao de reintegração mais ampla para sua organização.

“São dois processos distintos. E muito recentemente, uma opinião semelhante foi expressa pela liderança da WADA”, disse Loginova.

“Neste momento, todos os procedimentos e políticas internas seguidos pelo Departamento de Processamento de Resultados estão em total conformidade com os padrões internacionais.”

Loginova sugeriu que pode levar até um ano para que a RUSADA seja totalmente reintegrada à WADA, mas prometeu permanecer comprometida com o processo.