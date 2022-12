Por que Conor McGregor está preso em uma amarga batalha legal com seu ex-companheiro de equipe russo? — CMIO Esportes

Artem Lobov está processando o ex-melhor amigo Conor McGregor – mas o que está por trás do escândalo?

O processo aberto recentemente por Artem Lobov contra Conor McGregor pôs fim a uma amizade de uma década que tem sido uma característica da ascensão de McGregor ao estrelato nas artes marciais mistas.

Então, o que exatamente começou a guerra civil atualmente no MMA irlandês?

Quem é Artem Lobov? Conhecido por alguns como ‘O Martelo Russo’, Artem Lobov nasceu há 36 anos em Nizhny Novgorod. Enfrentando dificuldades, sua família decidiu emigrar, primeiro para a Argentina e depois para a Irlanda – uma decisão facilitada pela estrondosa economia do país do ‘Tigre Celta’ na época. Depois de chegar à Irlanda aos 16 anos e morar em várias áreas do país, de Tralee a Letterkenny, Lobov acabaria se estabelecendo na capital irlandesa Dublin, que ele ainda chama de lar até hoje. Estudante diligente, ganharia uma vaga na prestigiosa Dublin City University, e foi lá que viu um anúncio oferecendo aulas de defesa pessoal. Ele logo se viu sendo estrangulado nos tatames da academia SBG Ireland de John Kavanagh; treinando de manhã antes de trabalhar em um turno completo em um banco e treinando novamente depois. Logo, os sonhos de uma carreira em finanças desapareceriam e foram substituídos por olhos roxos e lábios inchados – mas talvez mais crucialmente – um assento central no crescimento das artes marciais mistas na Irlanda. Muito desse crescimento logo cairia sobre os ombros de McGregor – um homem dois anos mais novo que Lobov, que ele conheceria em sua academia.

O que Lobov conseguiu em sua carreira? Enquanto sua carreira de lutador se cruzava com a de seu famoso parceiro de treinamento, Artem Lobov não chegou perto de atingir as mesmas alturas de Conor McGregor.









No cenário regional da Irlanda e do Reino Unido, Lobov conquistou a reputação de um lutador durão que lutava em cima da hora com quase qualquer pessoa – uma postura refletida por um recorde de carreira que acabaria por ser de 15 derrotas e 13 vitórias. Ele chegou às finais de uma temporada do reality show do UFC ‘The Ultimate Fighter’, onde foi facilmente derrotado por Ryan Hall, além de encontrar uma medida de sucesso em sua carreira pós-UFC no boxe sem luvas. Mas a carreira de lutador de Lobov será mais lembrada pela coragem e determinação que ele demonstrou, do que por ser um competidor de elite.

Por que ele é mais famoso? O maior prêmio de boxe de Lobov é provavelmente a vitória contra o ex-campeão mundial de boxe Paulie Malignaggi em uma luta sem luvas em 2019. Ele é talvez mais infame lembrado como sendo o ímpeto para a rivalidade turbulenta entre McGregor e Khabib Nurmagomedov.









McGregor ficou furioso depois de ver um vídeo de Nurmagomedov e sua comitiva aparentemente intimidando Lobov em um hotel antes de uma luta em Nova York. Posteriormente, McGregor embarcou em um jato em sua cidade natal, Dublin, para enfrentar Nurmagomedov, levando ao infame desastre do ônibus no Brooklyn e à salva inicial do que seria a rivalidade mais acirrada da história do MMA. Lobov também alcançou fama notável em sua terra natal, a Rússia, e em 2017 foi convidado para o Kremlin para ajudar a treinar oficiais das forças especiais.

Qual é a relação de Lobov com Conor McGregor? No início, Lobov era apenas mais um rosto no SBG Ireland. Esses rostos iam e vinham, muitos deles com as cicatrizes de batalha por terem passado um tempo na companhia imediata da estrela em ascensão da instalação, Conor McGregor. O impetuoso Dubliner entrou na academia com um histórico de boxe muito mais avançado do que seus colegas, mas também um profundo conhecimento de como aplicá-lo corretamente às artes marciais mistas. Ele também desenvolveria uma reputação de ser alguém com quem não era do seu interesse lutar – não que ele estivesse deliberadamente tentando machucar as pessoas, mas mais porque ele era tão rápido e poderoso que ninguém conseguia acompanhá-lo. Lobov não foi diferente. Mas ele continuou voltando. De novo e de novo. E foi nessas sessões que uma amizade de anos foi forjada. E de acordo com McGregor, seu respeito por Lobov disparou quando o russo marcou com um gancho em uma dessas guerras de ginásio que o acertou e arrancou uma lasca de um dos dentes de McGregor. Depois disso, a amizade deles floresceu e os dois sempre estiveram à disposição para ajudar um ao outro a se preparar para as lutas.

Por que Lobov se desentendeu com McGregor? É aqui que a história azeda. Lobov afirmou em entrevistas recentes que foi fundamental para a gênese da marca de uísque irlandês Proper No. Twelve de McGregor e, ainda mais recentemente, que lhe é devido uma participação de 5% dos $ 600 milhões feitos por McGregor e seus parceiros de negócios quando foi vendido para Proximo Spirits em 2021.









Lobov também disse que recusou uma oferta de $ 1 milhão de McGregor por seu trabalho inicial em auxiliar no estabelecimento da marca (posteriormente negado por McGregor). Mas o que parecia ter sido um desacordo legal se espalhou para a mídia social quando surgiu que Lobov estava entrando com uma ação legal contra McGregor para forçá-lo a abrir mão da participação de 5% que ele afirma ser devido. Lobov levou o caso ao Supremo Tribunal irlandês e uma decisão é esperada para o próximo ano. McGregor, como de costume, respondeu furiosamente online, marcando Lobov como um ‘rato’, um ‘vira-casaca’ e, mais bizarramente, uma ‘linguiça crua’ em retaliação – o que levou a uma nova reclamação de Lobov de difamação por McGregor, que foi expulso de um tribunal irlandês na sexta-feira.

Desde que a notícia do processo de Lobov se tornou pública, McGregor desencadeou uma sequência cruel de mensagens nas redes sociais contra seu (agora ex) amigo. Além dos insultos bastante curiosos listados acima (que foram descritos por um juiz como apenas 'conversa fiada'), McGregor também havia postado uma mensagem de voz no Twitter na qual convidava Lobov para lutar com ele dentro dos limites do SBG Ireland, com o vencedor recebendo ou mantendo a taxa de 5%, o que equivale a algo em torno de $ 30 milhões.

Lobov, como seus advogados sem dúvida o aconselharam, não aceitou o pedido de McGregor, preferindo deixar o sistema jurídico irlandês liderar a luta. McGregor, no entanto, deixou claro que qualquer relacionamento que a dupla possa ter tido no passado agora é totalmente nulo e sem efeito.