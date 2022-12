Lenda do hóquei diz que a NHL deveria ‘pagar’ por deixar os russos jogarem – CMIO Esportes

Dominik Hasek, goleiro tcheco considerado um dos melhores jogadores em sua posição na história da NHL, diz que as federações esportivas devem ser feitas para “pagar” por supostamente apoiar atletas russos em meio ao conflito com a Ucrânia.

Hasek, 57, medalhista de ouro olímpico que jogou por vários times da América do Norte e concluiu sua carreira de jogador com uma passagem pela Rússia pelo Spartak Moscou, tem criticado veementemente a decisão de vários esportes de não impor sanções a atletas russos nos últimos anos. meses.

Uma série de esportes proibiu atletas russos e bielorrussos desde o final de fevereiro, seguindo uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI).

No entanto, outros, como o tênis, permitiram que eles jogassem em eventos internacionais sob status neutro, enquanto dezenas de russos permanecem nas escalações das equipes da NHL.

Hasek afirma que os esportes que permitem a participação russa devem ser marginalizados devido à sua postura.

“Existem milhões de pessoas em todo o mundo que estão chateadas com o fato de a NHL, WTA e ATP continuarem permitindo que atletas russos compitam e, assim, apoiem a guerra na Ucrânia,” Hasek escreveu em Twitter.

“Todos eles terão que pagar pelo apoio da Rússia.”

Esta é uma carta aberta que enviei ontem ao @NHL, @WTA e @atptour . Por favor, todos leiam e compartilhem o máximo possível. Trata-se principalmente de salvar vidas na Ucrânia e o que o esporte em um mundo democrático deve fazer por isso. https://t.co/68OKpDSh4M —Dominik Hasek (@hasek_dominik) 21 de dezembro de 2022

A explosão de Hasek ocorre dias depois de ele ter emitido uma carta aberta à NHL, ATP e WTA na qual pediu aos órgãos esportivos que agissem contra os atletas russos enquanto o conflito na Ucrânia continua.

Na carta de 1.300 palavras, Hasek argumentou que os esportistas russos que competem no cenário mundial permitem que o governo russo “anunciar sua política agressiva” e acrescentou que sua motivação era tentar aproveitar o esporte como um meio de “salvar vidas na Ucrânia.”













Hasek acrescentou que não ficou satisfeito com nenhuma declaração feita pela NHL, WTA ou ATP como sendo uma condenação inequívoca da ação militar.

No entanto, em um comunicado divulgado no final de fevereiro, a NHL pediu uma solução pacífica para o conflito – palavras que foram apoiadas por declarações semelhantes da WTA e da ATP em março.

As autoridades russas criticaram as proibições impostas aos atletas de seu país, descrevendo-as como discriminatórias e contrárias ao princípio do esporte estar fora da política.

Também foi observado que atletas de várias outras nações – incluindo os EUA e seus aliados da OTAN – não foram afetados sempre que seus governos lançaram campanhas militares estrangeiras ao longo dos anos.