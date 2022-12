Ronaldo vítima de ‘proibição política’ na Copa do Mundo, diz Erdogan — CMIO Esportes

O líder turco avaliou a decepcionante campanha do craque português no Catar

Cristiano Ronaldo foi “desperdiçado” por Portugal no Mundial de 2022 e foi vítima de um “proibição política” de acordo com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Ronaldo, de 37 anos, passou por um período tórrido no Catar, quando Portugal foi eliminado pelo Marrocos nas quartas de final.

Ele começou as duas partidas da fase de mata-mata de seu time no banco, após ser dispensado pelo técnico Fernando Santos, e jogou apenas 40 minutos da derrota para o Marrocos.

O capitão de Portugal reconheceu mais tarde que o sonho de vencer o Mundial acabou depois de sofrer mais uma desilusão – apesar de se ter tornado no primeiro jogador de sempre a marcar em cinco edições do torneio.













Para agravar a situação, o rival de Ronaldo, Lionel Messi, levou seu país à primeira vitória em uma Copa do Mundo em 36 anos.

Segundo Erdogan, que é um conhecido torcedor de futebol e ex-semiprofissional, Ronaldo foi maltratado por seu time.

“Eles desperdiçaram Ronaldo. Infelizmente, eles impuseram uma proibição política a ele”, disse. Erdogan disse em um evento para jovens na província oriental de Erzurum no domingo, de acordo com a Agência Anadolu.

“Mandar um jogador de futebol como Ronaldo para o campo faltando apenas 30 minutos para o final da partida arruinou sua psicologia e tirou sua energia”, disse. acrescentou o líder.

Erdogan afirmou ainda que Ronaldo “é alguém que defende a causa palestina”, disse a Agência Anadolu.

Foi alegado em 2019 que Ronaldo havia doado US $ 1,5 milhão para alimentar pessoas na Faixa de Gaza, mas esses relatos foram posteriormente provados como falsos.

Apesar das afirmações de Erdogan de que Ronaldo foi vítima de um “proibição política” houve exibição de apoio à Palestina na Copa do Mundo no Catar.

Jogadores marroquinos foram vistos desfilando com a bandeira palestina após suas partidas, ao terminarem em quarto lugar no torneio – o melhor desempenho de uma nação africana.













Ronaldo, enquanto isso, continua enfrentando intensas especulações sobre seu futuro.

O atacante português deixou o Manchester United sob uma nuvem pouco antes da Copa do Mundo, após uma entrevista explosiva na TV na qual ele apontou para o técnico Erik ten Hag e figuras na hierarquia do clube.

Diz-se que Ronaldo deseja permanecer na Europa para poder jogar na Liga dos Campeões, embora a única oferta concreta que tenha recebido tenha vindo do time saudita Al Nassr.

Com o acordo, Ronaldo embolsaria gigantescos € 200 milhões (US$ 212 milhões) por temporada em um contrato de dois anos e meio como jogador, antes de permanecer como embaixador da candidatura da Arábia Saudita à Copa do Mundo de 2030, de acordo com o espanhol. outlet Marca.

O líder turco Erdogan avaliou a especulação, dizendo: “Segundo as informações que recebi, Cristiano Ronaldo irá para a Arábia Saudita.”